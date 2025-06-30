Müze değil cami! Selatin camilerde sergilenen uygunsuz davranışlar cami cemaatini bezdirdi: 'Manevi atmosferi bozuyor'

Camilerin turistik bir müze gibi yaklaşılması, uygun olmayan kıyafetlerle girilmesi, gülüşmeler, saygısız pozlar, ibadet edenlerin fotoğraflanması ve huşunun bozulması, artık tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını belirten Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, "Camiler müze değildir! Burası Allah'a secde edilen, dua edilen, tövbe edilen kutsal mekânlardır. Her gelenin buna göre davranması, Müslüman olsun olmasın, herkesin temel bir saygı görevidir. Cami görevlilerimizin ve ibadet eden cemaatimizin feryadını duyuruyoruz! İmamlarımız, müezzinlerimiz ve cemaatimiz, ibadetin bölünmesinden, dikkatin dağılmasından, manevi atmosferin bozulmasından dolayı derin üzüntü içindedir" dedi.



