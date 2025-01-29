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İşte tarihin en kalabalık imparatorlukları: Birinci sıra ne Osmanlı ne de Roma var

İşte tarihin en kalabalık imparatorlukları: Birinci sıra ne Osmanlı ne de Roma var

12:2629/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
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Tarih boyunca dünya üzerinde birçok büyük ve kalabalık imparatorluk kuruldu. Bu imparatorluklar, geniş toprakları ve çok sayıda nüfusuyla insanlık tarihine damga vurdu. Peki, tarihin en kalabalık imparatorlukları hangileri? Osmanlı İmparatorluğu bu listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...

Tarihte kurulan imparatorluklar, yalnızca toprak büyüklükleriyle değil, aynı zamanda yönetimleri altındaki nüfuslarıyla da dünya tarihine izler bıraktı. 

Britanya İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na, Moğol İmparatorluğu'ndan Roma İmparatorluğu'na kadar bu büyük yapılar, milyonlarca insanı tek bir yönetim altında toplayarak sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları dönüştürdü.

İmparatorlukların nüfus artışında tarımsal verimlilik, ticaret yolları ve merkezi yönetim sistemlerinin önemi büyüktü. Bugünkü ulus-devletler, bu devasa imparatorlukların nüfus politikalarının etkilerini hala taşımakta.

Peki, tarihteki en kalabalık nüfusa sahip imparatorluklar hangileriydi? Osmanlı İmparatorluğu'nun dikkat çeken nüfusu da dahil olmak üzere, bu listede en fazla nüfusa sahip imparatorluk belli oldu.





10 - SAFAVİLER | İran

 10 MİLYON KİŞİ

9 - JOSEON KRALLIĞI | Kore

13,5 MİLYON KİŞİ

8 - RUSYA ÇARLIĞI | Rusya

13,6 MİLYON KİŞİ

7 - FRANSA KRALLIĞI | Fransa


21,4 MİLYON KİŞİ

6 - İSPANYA İMPARATORLUĞU

24,5 MİLYON KİŞİ


Ülkeler: İspanya, Meksika, Filipinler, Peru, Arjantin ve Şili

5 - TOKUGAWA ŞOGUNLUĞU

27 MİLYON KİŞİ

4 - KUTSAL ROMA İMPARATORLUĞU

27,4 MİLYON KİŞİ


Ülkeler: Almanya, Avusturya, İtalya, Çekya, Polonya, İsviçre ve Hollanda.

3 - OSMANLI İMPARATORLUĞU


27,5 MİLYON KİŞİ


Ülkeler: Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Irak, Suriye, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Suudi Arabistan.

2) ÇİN HANEDANI


150 MİLYON KİŞİ

1) BABÜRLER


158,4 MİLYON KİŞİ

#imparatorluk
#Osmanlı
#roma

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