Tarih boyunca dünya üzerinde birçok büyük ve kalabalık imparatorluk kuruldu. Bu imparatorluklar, geniş toprakları ve çok sayıda nüfusuyla insanlık tarihine damga vurdu. Peki, tarihin en kalabalık imparatorlukları hangileri? Osmanlı İmparatorluğu bu listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...

1 /22 Tarihte kurulan imparatorluklar, yalnızca toprak büyüklükleriyle değil, aynı zamanda yönetimleri altındaki nüfuslarıyla da dünya tarihine izler bıraktı.

2 /22 Britanya İmparatorluğu'ndan Osmanlı İmparatorluğu'na, Moğol İmparatorluğu'ndan Roma İmparatorluğu'na kadar bu büyük yapılar, milyonlarca insanı tek bir yönetim altında toplayarak sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları dönüştürdü.

3 /22 İmparatorlukların nüfus artışında tarımsal verimlilik, ticaret yolları ve merkezi yönetim sistemlerinin önemi büyüktü. Bugünkü ulus-devletler, bu devasa imparatorlukların nüfus politikalarının etkilerini hala taşımakta.

4 /22 Peki, tarihteki en kalabalık nüfusa sahip imparatorluklar hangileriydi? Osmanlı İmparatorluğu'nun dikkat çeken nüfusu da dahil olmak üzere, bu listede en fazla nüfusa sahip imparatorluk belli oldu.









5 /22 10 - SAFAVİLER | İran

6 /22 10 MİLYON KİŞİ

7 /22 9 - JOSEON KRALLIĞI | Kore

8 /22 13,5 MİLYON KİŞİ

9 /22 8 - RUSYA ÇARLIĞI | Rusya

10 /22 13,6 MİLYON KİŞİ

11 /22 7 - FRANSA KRALLIĞI | Fransa



12 /22 21,4 MİLYON KİŞİ

13 /22 6 - İSPANYA İMPARATORLUĞU

14 /22 24,5 MİLYON KİŞİ

Ülkeler: İspanya, Meksika, Filipinler, Peru, Arjantin ve Şili

15 /22 5 - TOKUGAWA ŞOGUNLUĞU

16 /22 27 MİLYON KİŞİ

17 /22 4 - KUTSAL ROMA İMPARATORLUĞU

18 /22 27,4 MİLYON KİŞİ

Ülkeler: Almanya, Avusturya, İtalya, Çekya, Polonya, İsviçre ve Hollanda.

19 /22 3 - OSMANLI İMPARATORLUĞU



20 /22 27,5 MİLYON KİŞİ

Ülkeler: Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Irak, Suriye, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Suudi Arabistan.

21 /22 2) ÇİN HANEDANI

150 MİLYON KİŞİ