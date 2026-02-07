Yeni Şafak
Yeşilçam'ın ve dizilerin sevilen ismi Nevin Efe hayatını kaybetti

08:277/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Türk sinema ve dizilerinin sevilen ismi Nevin Efe, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Efe'nin menajeri acı haberi duyurarak usta oyuncunun 78 yaşında hayatını kaybettiğini söyledi.

Türk televizyon ve sinema dünyası bugün bir ustasını daha uğurluyor. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Nevin Efe, dün sabah saatlerinde hayata veda etti.


Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olarak uzun yıllar hem dizi hem sinema projelerinde yer alan 78 yaşındaki Nevin Efe, geçirdiği KOAH atağının ardından Taksim İlk Yardım Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.



VEFAT HABERİNİ MENAJERİ DUYURDU


Usta oyuncunun vefat haberini menajeri Ayça Irgan yayınladığı mesajla duyurdu.

Irgan, "Sevgili Nevin Efe'miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı. Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında" ifadelerini kullandı.


Kurtlar Vadisi Pusu, Doktorlar, Melek ve Yer Gök Aşk dizilerinde rol alan usta oyuncu Nevin Efe'nin cenaze bilgileri henüz açıklanmadı.



