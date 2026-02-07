VEFAT HABERİNİ MENAJERİ DUYURDU





Usta oyuncunun vefat haberini menajeri Ayça Irgan yayınladığı mesajla duyurdu.

Irgan, "Sevgili Nevin Efe'miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı. Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında" ifadelerini kullandı.





Kurtlar Vadisi Pusu, Doktorlar, Melek ve Yer Gök Aşk dizilerinde rol alan usta oyuncu Nevin Efe'nin cenaze bilgileri henüz açıklanmadı.







