Nezle ve grip olmak istemeyen buraya koşuyor: 'Serum taktırmayın gelin paça için'

Grip hastalığında doktorların tavsiye ettiği paçadır. Serum takmanıza gerek yok gelin paça için. Doktorların tavsiyesinden dolayı paça, kış mevsiminde daha yaygın. Ayak kırıklarında paça, doktorların en büyük tavsiyelerinden birisidir. Bunun da nedeni, içerisinde ilik olduğu için kaynatmayı daha erken yapıyor. Vatandaşlar en çok çürüğe rağbet gösteriyor. Biz günde 5 kelle kilo olarak da 120 kilogram kelle yapıyoruz. Paça genelde yaz ve kış aylarında aynı gidiyor. Yaz mevsiminde düğünden çıkan vatandaşlar tercih ediyor ondan dolayı da satışta yaz kış, fark etmiyor" dedi.








