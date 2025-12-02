Yeni Şafak
Nezle ve grip olmak istemeyen buraya koşuyor: 'Serum taktırmayın gelin paça için'

11:192/12/2025, Salı
IHA
Elazığ’da soğuk kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği olan paça, yaz mevsiminde düğüncülerin kış mevsiminde ise hasta olmak istemeyen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Elazığ’da havaların soğumasıyla beraber halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen kelle paçaya ilgi arttı. Sabahın ilk saatleriyle beraber derecesi yüksek fırınlarda haşlanarak satışa sunulan kelle paçaya, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Nezle ve grip olamamak için kendilerini korumak ve bağışıklıklarını güçlendirmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde kelle paçacılara geliyor. İşletme sahibi Fırat Tat, kelle paçaya yaz mevsiminde düğüncülerin, kış mevsiminde ise hasta olmak istemeyenlerin rağbet gösterdiğini ifade etti.



Elazığ’da 11 yıldır paça sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Fırat Tat, "Paça değişik bir sistemle yapılıyor. Bir gün önceden kelle ve paçaları alıyoruz. Küvette bir gün bekletiyoruz. Ertesi günü kazanların içerisinde 15-20 tane de ilikli kemik atarak 8 saat kaynamasını bekliyoruz. Kef olayı derler, kefini devamlı üstünden alıyoruz. Malzeme piştikten sonra çıkartıyoruz. Çürüğü, dili, ayağı, işkembesi ve beyni ayrı olmak üzere yaparak müşterilerimize servis ediyoruz. Kış mevsiminde en büyük antibiyotik paçadır.


Grip hastalığında doktorların tavsiye ettiği paçadır. Serum takmanıza gerek yok gelin paça için. Doktorların tavsiyesinden dolayı paça, kış mevsiminde daha yaygın. Ayak kırıklarında paça, doktorların en büyük tavsiyelerinden birisidir. Bunun da nedeni, içerisinde ilik olduğu için kaynatmayı daha erken yapıyor. Vatandaşlar en çok çürüğe rağbet gösteriyor. Biz günde 5 kelle kilo olarak da 120 kilogram kelle yapıyoruz. Paça genelde yaz ve kış aylarında aynı gidiyor. Yaz mevsiminde düğünden çıkan vatandaşlar tercih ediyor ondan dolayı da satışta yaz kış, fark etmiyor" dedi.



