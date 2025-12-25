Nissan en ucuz otomobilin üretimini durdurdu: Artık en uygun fiyatlı araç Hyundai'da





"EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL UNVANI" EL DEĞİŞTİRDİ





Versa'nın piyasadan ayrılmasıyla "en ucuz sıfır otomobil" unvanı da el değiştirdi. Güncel durumda bu unvan, 22 bin 150 dolarlık 2026 Hyundai Venue'ye geçti. Sedan kategorisinde ise en ekonomik seçenek 23 bin 385 dolarlık Kia K4 olarak öne çıkıyor.

Sektör uzmanları, üreticilerin düşük kâr marjı nedeniyle giriş seviyesi araçlardan giderek uzaklaştığını vurguluyor. Markaların yatırım odağının ise SUV'ler ve elektrikli araçlar gibi daha yüksek gelir sağlayan segmentlere kaydığı ifade ediliyor. Bu tablo, ABD'de yeni araç fiyatlarının genellikle 22-25 bin dolar bandının altına inmesini zorlaştırırken, bütçesi sınırlı alıcılar için seçeneklerin daralmasına yol açıyor. Mevcut ABD pazarında en uygun fiyatlı modeller arasında 22 bin 150 dolarlık Hyundai Venue, 22 bin 910 dolarlık Nissan Kicks Play ve 23 bin 385 dolarlık Kia K4 bulunuyor.



