Nüfus haritası yeniden çiziliyor 2100 yılında en kalabalık olacak ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

2100 yılı, yalnızca ekonomik ve teknolojik değil, aynı zamanda demografik güçlerin de yeniden dağıldığı bir dönem olacak.

2100 yılında dünyanın en kalabalık ülkelerinin hangileri olacağı, yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmaya başladı. Geleceğe yönelik yapılan nüfus projeksiyonları, 2100 yılına gelindiğinde dünya demografisinin köklü bir dönüşüm yaşayacağını gösteriyor. Birleşmiş Milletler ve çeşitli uluslararası araştırma kuruluşlarının verilerine göre, gelişmekte olan ülkeler nüfus yarışında hızla öne çıkarken, bazı gelişmiş ülkelerde ise belirgin bir azalma öngörülüyor. Peki, 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri olacak? Türkiye’nin bu tabloda yeri ne?

1 /20 Özellikle Afrika kıtası, dünya nüfus dengesini yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.

2 /20 Peki, 2100 yılında en kalabalık ülkeler hangileri olacak? Türkiye kaçıncı sırada?

3 /20 2100 YILINDA EN KALABALIK OLACAK OLAN ÜLKELER İşte yüzyılın sonunda dünya sahnesinde nüfus açısından öne çıkacak ülkeler ve tahmini rakamlar:

4 /20 MISIR – 160 MİLYON KİŞİ Tarihsel mirasıyla dikkat çeken Mısır, Kuzey Afrika’nın en kalabalık ülkesi olmaya devam edecek.

5 /20 TANZANYA - 186 MİLYON KİŞİ Nüfus artışıyla Afrika’nın önemli demografik güçlerinden biri haline geliyor.

6 /20 ETİYOPYA - 191 MİLYON KİŞİ Afrika’nın doğusundan güçlü bir oyuncu daha: Etiyopya.

7 /20 ENDONEZYA - 284 MİLYON KİŞİ Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ülkesi olarak konumunu koruyacak.

8 /20 DEMOKRATİK KONGO - 296 MİLYON KİŞİ Afrika’nın kalbinde yer alan bu ülke, büyük potansiyeliyle ön plana çıkacak.

9 /20 PAKİSTAN - 316 MİLYON KİŞİ Güney Asya’nın hızla büyüyen ülkesi Pakistan, demografik gücüyle dikkat çekiyor.

10 /20 ABD - 336 MİLYON KİŞİ Göçmen politikaları sayesinde istikrarını koruyan Amerika, yüzyılın sonunda da kalabalık bir nüfusa sahip olacak.

11 /20 ÇİN - 732 MİLYON KİŞİ Çin, yaşlanan nüfusu ve düşük doğum oranları nedeniyle düşüşte. Yine de ilk üçte kalmayı sürdürecek.

12 /20 NİJERYA - 791 MİLYON KİŞİ Afrika kıtasının yükselen gücü Nijerya, genç nüfusu ve yüksek doğurganlık oranlarıyla zirveye doğru ilerliyor.

13 /20 HİNDİSTAN - 1 MİLYAR 90 MİLYON KİŞİ Hindistan, liderlik koltuğunu bırakmıyor. Nüfus artış hızında yavaşlama yaşansa da dünyanın en kalabalık ülkesi olmaya devam edecek.

14 /20 TÜRKİYE'NİN NÜFUSU 2100'DE NE KADAR OLACAK? Birleşmiş Milletler tarafından yapılan araştırmalara göre, Türkiye’nin 2100 yılına kadar nüfusu yaklaşık 89 milyon civarında olması öngörülüyor.

15 /20 Son yıllarda doğum oranlarında görülen düşüş ve yaşlanan nüfus, ülkenin demografik yapısını yeniden şekillendiriyor.

16 /20 Ancak Türkiye’nin en büyük avantajı, dinamik ve genç iş gücü potansiyeli ile stratejik göç politikaları olacak.

17 /20 Bu faktörler, Türkiye’yi her ne kadar ilk 10 içerisine sokmasa da, bölgesel bir güç ve ekonomik merkez olarak konumlandırmaya devam edecek.

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