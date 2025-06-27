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Nükleer silahın hammaddesi: Uranyum zengini ülkeler belli oldu, en çok hangi ülkede var?

Nükleer silahın hammaddesi: Uranyum zengini ülkeler belli oldu, en çok hangi ülkede var?

15:5927/06/2025, Cuma
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İran ve İsrail arasındaki gerilim sonrası gözler yeniden dünyadaki nükleer güç dengesine çevrildi. Nükleer silah yapımından enerji üretimine kadar geniş bir kullanım alanına sahip uranyum ise dünyanın en değerli kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor ve ülkelerin enerji politikalarında kilit rol oynuyor. Dünya Nükleer Birliği’nin (WNA) son araştırmasına göre, en fazla uranyum rezervine sahip ülkeler sıralandı. Peki Türkiye'nin uranyum rezervi ne kadar?

Uranyum zengini ülkeler belli oldu

Moğolistan

Moğolistan'ın toplam uranyum rezervi 145 bin ton.


Çin

Listede yer alan bir diğer Asya ülkesi ise Çin oldu. Uranyum rezervini Nükleer Silah yapımında değerlendiren Çin'in toplam rezervi 224 bin ton.

Nijer

Afrika ülkesi Nijer'de uranyum zengini ülkeler arasında yer alıyor. Nijer'in toplam uranyum rezervi 277 bin ton.

Brezilya

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın toplam uranyum rezervi 311 bin ton.

Güney Afrika

Güney Afrika ise bir diğer uranyum zengini Afrika ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Güney Afrika'nın toplam rezervi ise 321 bin ton.

Nambiya

Güney Afrika'nın sınır komşusu olan bir diğer Afrika ülkesi Nabimya'nın toplam uranyum rezervi ise 470 bin ton.

Rusya

Uranyum rezervini Çin gibi nükleer silah yapımında kullanan bir diğer ülke ise Rusya. Toplam uranyum rezervi 481 bin ton.

Kanada

Uranyum zengini Kanada ise 589 bin ton rezervi ile dikkat çekiyor.


Kazakistan

815 bin ton uranyum rezervi.

İran

Tahmini Rezerv: 60 bin ton

ABD

Tahmini Rezerv: 80 bin ton.

Son yıllarda politik ve ekonomik nedenlerle az üretim yapıyor.




Japonya

Tahmini Rezerv: 10 bin ton

Fransa

Tahmini Rezerv: 20 bin ton

Pakistan

Tahmini Rezerv: 45 bin











Avustralya

Dünyanın 1.7 milyon rezervi ile en büyük uranyum kaynağına sahip olan ülkesi ise Avustralya oldu.

Türkiye'de uranyum rezerv miktarı ne kadar?

MTA tarafından yapılan toryum rezerv çalışmaları sonucunda paylaşılan verilerde Eskişehir'e bağlı Sivrihisar, Kızılcaören, Karkın ve Okçu köyleri arasında 15 kilometrelik bir sahada toryum yatağı bulundu. 2017 yılı çalışmalarında ise Manisa Köprübaşı'nda 3,487 ton, Uşak'ta 490, Yozgat'ta 6,700 ton, Aydın'da ise 2 bin ton uranyum rezervi keşfedildi.

2024 yılında yapılan çalışmalar sonucunda ise Türkiye'nin en büyük uranyum rezervi Nevşehir'de bulundu. 2011 yılından itibaren devam eden Nevşehir Radyoaktif Hammadde Aramaları Projesi kapsamında Gülşehir ilçesine bağlı Dadağı ve Gümüşyazı köylerinde 22 bin ton uranyum rezervi bulundu.

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