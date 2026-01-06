Yeni Şafak
O marka bebek mamaları için acil toplatma kararı: Anneler derhal kontrol edin! Suyu Kaynatsanız bile ölmüyor

O marka bebek mamaları için acil toplatma kararı: Anneler derhal kontrol edin! Suyu Kaynatsanız bile ölmüyor

Ebeveynlerin en güvenerek tükettiği ve pazarın en büyükleri arasında yer alan o markanın bebek mamaları için "acil" toplatma kararı çıktı. Gıda güvenliği otoriteleriyle ortaklaşa alınan karar sonrası, uzmanlardan tüyler ürperten bir uyarı geldi: Tespit edilen riskli madde o kadar dirençli ki, mamayı hazırlarken suyu kaynatsanız dahi yok olmuyor. Mide bulantısı ve şiddetli kramplara yol açabilen bu tehlikeye karşı firma, bazı üretim serilerini raflardan çekmeye başladı. Peki, hangi ürünler risk altında ve ebeveynler ne yapmalı? İşte evinde bebeği olan herkesi ilgilendiren o kritik uyarının detayları...

Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden biri olan Nestle, ebeveynleri yakından ilgilendiren kritik bir güvenlik uyarısı yayınladı. Şirket, bebek sağlığı için risk oluşturabilecek ciddi bir şüphe üzerine harekete geçerek, SMA markalı bebek mamaları ve devam sütlerinin bazı partilerini piyasadan çekme kararı aldı. Yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin içeriğinde zararlı bir toksin bulunma ihtimali nedeniyle, ilgili serilerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiği vurgulandı.

MİDE BULANTISI VE KRAMP RİSKİ


İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) ile koordineli yürütülen incelemeler sonucunda, geri çağırma listesine dahil edilen ürünlerde 'cereulide' adı verilen bir toksine rastlanabileceği belirtildi. Bebeklerin hassas metabolizması üzerinde olumsuz etkiler yaratabilen bu maddenin; mide bulantısı, şiddetli kusma ve karın krampları gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarını tetikleyebileceği ifade edildi.

"KAYNATILSA DAHİ ÖLMÜYOR"


FSA tarafından yayımlanan uyarı metninde, tespit edilen toksinin yapısına dair korkutucu bir detaya dikkat çekildi. Uzmanlar, 'cereulide' maddesinin yüksek sıcaklıklara karşı son derece dirençli olduğunu, bu nedenle mama hazırlarken kullanılan kaynar suyun veya pişirme işleminin toksini etkisiz hale getirmediğini vurguladı. Ebeveynlere, belirtilerin mama tüketiminden çok kısa bir süre sonra ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

DEV MARKADAN AÇIKLAMA


Konuyla ilgili müşterilerine bilgilendirme notu geçen Nestle yetkilileri, şu ana kadar söz konusu ürünlerden kaynaklanan doğrulanmış bir hastalık vakasının rapor edilmediğini savundu. Kararın, şirketin güvenlik standartları gereği tamamen "önleyici bir tedbir" ve "aşırı ihtiyat" ilkesi çerçevesinde alındığı belirtildi.

Firma tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Bebeklerin güvenliği ve sağlığı bizim mutlak önceliğimizdir. Ebeveynlere, bakıcılara ve müşterilere yaşattığımız endişe veya rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz."

