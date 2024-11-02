Verem nedir, bulaşıcı mı?

Verem, Mycobacterium tuberculosis denilen bakterinin solunum yollarından insan vücuduna girmesi sonucunda özellikle akciğerlerde yoğun iltihap gelişmesine sebep olan bulaşıcı bir hastalıktır. Diğer adı ya da tıp dilindeki adı Tüberkülozdur. Virüs, damlacık yoluyla hasta kişilerin solunum yolundan nefes vermesi, hapşırması veya öksürmesi yolu ile yayılmaktadır. Bu ortamda bulunan sağlıklı kişiler Mycobacterium tuberculosis adlı mikrobu solunum yolu vasıtasıyla almakta ve hastalık bu yolla yayılmayı sürdürmektedir.





2020’de dünya çapında yaklaşık 10 milyon insanın tüberküloz geliştirdiğini ve 1.5 milyon insanın hastalıktan yaşamını yitirdiği tahmin ediyor.