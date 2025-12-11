Önümüzdeki yıl kaç gün tatil yapılacak? 2026 resmi tatil günleri belli oldu

Yeni bir yıla girerken milyonlarca çalışan ve öğrencilerin gözü 2026 resmi tatil takvimine çevrildi. Çalışanlar ve öğrenciler tarafından her yıl, büyük bir heyecanla resmi tatil günlerinin hafta sonuyla birleşme potansiyeli hesaplanıyor. 2026 yılı resmi tatil günleri, planlama yapmak isteyen vatandaşlar için netleşti. Peki, önümüzdeki yıl kaç gün tatil yapılacak?

1 /6 2026 resmi tatil günleri belli oldu. Önümüzdeki yıl tatillerin hangi günlere denk geldiği, bayramların köprü tatilleri yaratıp yaratmadığı büyük bir merak konusu. İşte 2026 yılında kamu ve özel sektör çalışanlarını bekleyen resmi tatil günlerinin tam listesi.

2 /6 2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ 1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı 19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arifesi (Yarım gün) 20–22 Mart 2026: Ramazan Bayramı 23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1 Mayıs 2026 Cuma: Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım gün) 27–30 Mayıs 2026: Kurban Bayramı 15 Temmuz 2026 Çarşamba: Demokrasi ve Milli Birlik Günü 30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı 28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım gün) 29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim'in yarım gün sayılması nedeniyle toplam 15,5 gün resmi tatil olacak.

3 /6 1 GÜN İZİN KULLANARAK 4 GÜNLÜK TATİL FIRSATI 2026 yılı, özellikle resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi sayesinde, sadece 1 gün izin kullanarak 4 günlük tatil yapma fırsatlarını sunuyor.

Yılbaşı tatili bu yıl 1 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. 2 Ocak Cuma günü 1 gün yıllık izin kullanarak tatili hafta sonu ile birlikte 4 güne uzatabilirsiniz.

Ramazan Bayramı arefesi bu yıl 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Yani perşembe günü kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için yarım gün olacak. Cuma gününe 1 günlük izin alındığı taktirde toplam hafta sonu ile birlikte 3,5 gün tatil yapma fırsatı olacak.

4 /6 23 Nisan resmi tatili de bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Buna göre çalışanlar cuma gününe 1 günlük izin alması halinde toplamda 4 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2026 yılında cuma gününe denk geliyor. Böylelikle çalışanlar hafta sonu ile birlikte toplamda 3 gün tatil yapabilecek.

5 /6 19 Mayıs ise salı gününe denk gelecek. Böylelikle 18 Mayıs Pazartesi günü 1 günlük izin kullanan vatandaşlar da 4 gün tatil fırsatı yakalayacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da önümüzdeki yıl perşembe günü kutlanacak. 28 Ekim'in yarım gün ve 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle çarşamba öğleden sonra ve perşembe günü çalışanlar izin yapacak. Cuma gününe izin alınması halinde ise hafta sonu ile birlikte 4,5 gün tatil fırsatı doğacak.