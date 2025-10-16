Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Palamut tezgaha çıktı: Çanakkaleli balıkçının lüfer için attığı ağlara bin palamut takıldı

Palamut tezgaha çıktı: Çanakkaleli balıkçının lüfer için attığı ağlara bin palamut takıldı

12:2116/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bir balıkçının lüfer avı için denize bıraktığı ağlara bin palamut takıldı.

Sabah saatlerinde "Bilge-2" isimli teknesiyle Eceabat Balıkçı Barınağı'ndan Çanakkale Boğazı'na açılan Hakan Karaman, lüfer avı için denize ağ bıraktı.


Av için bir süre bekleyen Karaman ve tekne tayfası daha sonra ağlarını çekmeye başladı.

Tekne personeli toplanan ağlarda lüfer yerine palamut dolu olduğunu görünce şaşırdı.


Barınağa 1000 palamutla dönen Hakan Karaman, "Lüfer balığı avı için ağlarımızı attığımız esnada deniz tarafına döndüğümüzde çevirdiğimiz bölgeye palamut sürüsü geçiş yapmış. 500 çift, yani 1000 palamut balığı yakaladık." dedi.

Bu yıl palamut balığının çok az görüldüğünü belirten Karaman, bu nedenle Çanakkale Boğazı'nda lüfer yakalayabilmek için balıkçıların gece gündüz demeden iz sürdüğünü kaydetti.



#çanakkale
#eceabat
#palamut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet İşleri Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek? Hac Kurası Nereden İzlenir?