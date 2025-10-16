Palamut tezgaha çıktı: Çanakkaleli balıkçının lüfer için attığı ağlara bin palamut takıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bir balıkçının lüfer avı için denize bıraktığı ağlara bin palamut takıldı.
Sabah saatlerinde "Bilge-2" isimli teknesiyle Eceabat Balıkçı Barınağı'ndan Çanakkale Boğazı'na açılan Hakan Karaman, lüfer avı için denize ağ bıraktı.
Av için bir süre bekleyen Karaman ve tekne tayfası daha sonra ağlarını çekmeye başladı.
Tekne personeli toplanan ağlarda lüfer yerine palamut dolu olduğunu görünce şaşırdı.
Barınağa 1000 palamutla dönen Hakan Karaman, "Lüfer balığı avı için ağlarımızı attığımız esnada deniz tarafına döndüğümüzde çevirdiğimiz bölgeye palamut sürüsü geçiş yapmış. 500 çift, yani 1000 palamut balığı yakaladık." dedi.
Bu yıl palamut balığının çok az görüldüğünü belirten Karaman, bu nedenle Çanakkale Boğazı'nda lüfer yakalayabilmek için balıkçıların gece gündüz demeden iz sürdüğünü kaydetti.