Pandemide 3 buzağıyla hayvancılığa başladı: Devlet destekli çiftçi kredisiyle sayıyı 28'e çıkardı

Kadınların üretime katılmasının önemine işaret eden Şeker, "Kadınlar isterse her şeyi yapar, her işi başarır. Kadınların kendi ayaklarının üstüne basması gerekiyor. Bir işin ucundan tutmaları gerek. Bu hayvancılık da olabilir, başka bir üretim alanı da." diye konuştu.





Şeker, günlük 300 litreye yakın süt ürettiğini belirterek, "Süt sadece bir gıda değildir, bir yaşam kaynağıdır, bir gelir kaynağıdır. Çiğ süt satmanın yanı sıra tereyağı, peynir yapıyoruz, komşularımıza veriyoruz, buzağılarımız içiyor. Daha çok buzağı yetiştiriyoruz. Köyümüze gelen sütçüler var, onlara veriyoruz. Fazlasını o şekilde değerlendiriyoruz. İlerleyen süreçte geri kalan ekipmanlarımızı, motor, yem karma makinesi gibi araçları almayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.







