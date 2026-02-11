Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'dan acı haber geldi. 45 yaşındaki Kanbolat Görkem Arslan, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
'Çemberimde Gül Oya', 'Poyraz Karayel', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Hayat Bazen Tatlıdır', 'Kuruluş Osman', 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' ve 'Tatar Ramazan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda dizi ve filmlerle tanınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti.
Kanbolat Görkem Arslan, dün gece saatlerinde Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Arslan, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arslan’ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Ünlü oyuncunun beklenmedik vefatı, hem hayranlarını hem de sanat camiasını derin bir üzüntüye boğdu.
KANBOLAT GÖRKEM ASLAN KİMDİR?
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Arslan,oyunculuğa 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile başlamıştır.
1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde yer almıştır.