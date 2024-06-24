Erkeklerin belden aşağı sağlık konularını konuşmak, bırakın yakın çevreleriyle, doktorlarıyla bile zorlayıcı olabilir. Ancak prostat kanseri, erkeklerde en yaygın ve anlaşılması en zor kanser türlerinden biri olarak, detaylı bir şekilde ele alınmayı gerektirir. Bu nedenle, prostat kanseri hakkında bilinçlenmek ve konuşmaktan çekinmemek büyük önem taşır.

1 / 12 Prostate Cancer UK’in Müdür Yardımcısı Amy Rylance, "Çoğu insan kansere yakalandığında kendini iyi hissetmeyeceğini varsayar. Yumruları, şişlikleri ve diğer yaygın kanser belirtilerini hissedeceklerini düşünürler. Ancak bu durum prostat kanseri olan çoğu erkek için geçerli değildir” diyor. İşte prostat kanserinin nedenleri, tedavi yöntemleri ve sormaya çekinebileceğiniz tüm soruların uzman yanıtları…



2 / 12 Prostat Kanserinin Nedenleri Nelerdir?

Prostat kanseri, genellikle yaşlı erkeklerde daha sık görülen bir hastalıktır. Risk faktörleri arasında genetik yatkınlık, yaş, ırk ve beslenme alışkanlıkları bulunur. Özellikle 50 yaş ve üzerindeki erkekler için risk artmaktadır. Ailede prostat kanseri öyküsü olan kişilerde de risk yüksektir.



3 / 12 Prostat Kanserinin Belirtileri

Prostat kanseri, erken evrelerde belirgin belirtiler göstermeyebilir. İlerlemiş vakalarda ise şu belirtiler ortaya çıkabilir:



4 / 12 -İdrar yapmada zorluk veya sık idrara çıkma -İdrarda kan görülmesi -İdrar yaparken yanma hissi

5 / 12 -Erektil disfonksiyon -Pelvik bölgede rahatsızlık veya ağrı

6 / 12 Tedavi Yöntemleri

Prostat kanseri tedavisi, kanserin evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Başlıca tedavi yöntemleri şunlardır:



7 / 12 Aktif İzlem: Erken evredeki hastalar için kullanılan bir yöntemdir. Kanserin ilerleyip ilerlemediğini izlemek amacıyla düzenli kontroller yapılır. Cerrahi: Prostatın tamamen çıkarılması (prostatektomi) genellikle önerilir. Radyoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Hormon Tedavisi: Prostat kanseri hücrelerinin büyümesini durdurmak için hormon seviyeleri düzenlenir.



8 / 12 Kemoterapi: İleri evrelerde kullanılan bu yöntem, kanser hücrelerini hedef alır ve yok eder.

9 / 12 Uzmanların Cevapladığı Sık Sorulan Sorular

Prostat kanseri önlenebilir mi? Tam anlamıyla önlenemese de sağlıklı bir diyet, düzenli egzersiz ve düzenli sağlık kontrolleri ile risk azaltılabilir.



10 / 12 Prostat kanseri tedavisi sonrası yaşam nasıl etkilenir? Tedavi sonrası yaşam kalitesi, tedavi yöntemine bağlı olarak değişir. Bazı hastalarda cinsel işlev bozuklukları veya idrar kontrolü sorunları görülebilir.

11 / 12 PSA testi nedir ve ne işe yarar? PSA testi, kandaki Prostat Spesifik Antijen seviyesini ölçer ve prostat kanseri riskini belirlemeye yardımcı olur. Ancak yüksek PSA seviyeleri her zaman kanser anlamına gelmez.