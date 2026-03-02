Yeni Şafak
Ramazan’da kapış kapış gidiyor: Kuyruğu bitmiyor kilosu 300 TL

IHA
Hatay’da Ramazan ayına özel üretilen ve bölgenin sevilen lezzetlerinden olan ’küncülü helva’ vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kilogram fiyatı 300 TL’den alıcı bulan küncülü helvanın kuyruğu hiç bitmiyor.

Gastronomi şehri olan Hatay, eşsiz lezzetleriyle vatandaşların damaklarında unutulmaz tatlar bırakıyor. Bölgeye özgü olan ve Ramazan ayında üretilen küncülü helvaya vatandaşlar yoğun talep gösteriyor.

Kilogram fiyatı 300 TL olan ve vatandaşlardan yoğun talep gören küncülü helvada kuyruk ise hiç bitmiyor.

Yöresel lezzetin üretimine yetişmekte zorlandıklarını, insanların kuyruklar oluşturduğunu dile getiren Şahap Fansa, "Hataylılar olarak geleneğimizi bozmuyoruz, ustalarımıza ve dedelerimize verdiğimiz sözü yaşatıyoruz. Sabahtan akşama kadar şekerimiz düşüyor, tansiyonumuz çıkıyor. Yemekten sonra tüketildiğinde insanlar daha rahat ediyor ve kan şekeri dengeleniyor. O yüzden Ramazan’dan Ramazan’a yapılıyor.

Burada helvanın kuruması lazım, helva sıcak çıkıyor. Bunu kurumadan kıramıyoruz. Kurumasını beklemeyip sabırsızlaşan insanlar var. Oruçtan dolayı, oruç başına vurdu derler ya, ondan dolayı sırada kuyruk yapıyoruz. Beklemeyip kavga çıkaran var.

İftara doğru gelirseniz bayağı zorlanırsınız, kuyruk merdivenlere kadar geçiyor. Öncelikle biz bunu elimizden geldiği kadar herkese yedirmek istiyoruz. Burada tezgah üçte başlıyor. Üçten beri ayaktayız. Helvaya devam ediyoruz, yine de yetişmiyor insanlara" şeklinde konuştu.

