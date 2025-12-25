Üç ayların başlangıcı olan Regaib Gecesi'nde Erzurumlular, Yakutiye ilçesinde yeni ibadete açılan Yıldız Kardeşler Camii’ne akın etti. Vatandaşların katılım gösterdiği programda dualar edilirken, ziyarete açılan Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü. Vali Mustafa Çiftçi ve protokolün katılımıyla gerçekleşen törende caminin yanı sıra Kur’an kursu, gençlik merkezi ve taziye evi de hizmete girdi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, camilerin kutsiyetine ve "Asım’ın Nesli"ni yetiştirme ideallerine vurgu yaparak, emeği geçenlere teşekkür etti ve tüm vatandaşların Regaib Gecesi'ni tebrik etti.

1 /13 Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde Erzurumlular camilere akın ederken, ana program Yakutiye'de yeni açılan Yıldız Kardeşler Camii'nde gerçekleştirildi.

2 /13

3 /13 Manevi coşkunun yaşandığı gecenin en özel anlarından biri, cemaatin büyük ilgi gösterdiği Sakal-ı Şerif ziyareti oldu.

4 /13

5 /13 Yoğun katılımın olduğu programda ellerini semaya açan vatandaşlar, gece boyunca birlik ve beraberlik temennileriyle dualar ettiler.

6 /13

7 /13

8 /13

9 /13

10 /13

11 /13

12 /13