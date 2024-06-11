Reshad Strik'le 2 gün önce evlenmişti: Gamze Özçelik'in sürpriz nikah sonrası ilk işi bu oldu

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile 2 gün önce nikah masasına oturdu. Reshad Strik'le evlenen Gamze Özçelik sürpriz nikah sonrası sosyal medyadaki profilini güncelledi. Bakın Gamze Özçelik'in ilk işi ne oldu...
Oyunculukta kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle herkesin gönlüne taht kurdu.
Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana el uzatan Gamze Özçelik mutluluğu buldu.
Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde 42 yaşındaki Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik'le sürpriz şekilde nikah masasına oturdu.
Reshad Strik, TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla tanınıyor.
Reshad Strik'le evlenen Gamze Özçelik'in sürpriz nikah sonrası Instagram’daki adına eşinin soyadını da ekledi.
Eski oyuncu adını Gamze Özçelik Strik yaptı.
İşte sürpriz nikahtan bazı fotoğraflar...