Reshad Strik'le 2 gün önce evlenmişti: Gamze Özçelik'in sürpriz nikah sonrası ilk işi bu oldu

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile 2 gün önce nikah masasına oturdu. Reshad Strik'le evlenen Gamze Özçelik sürpriz nikah sonrası sosyal medyadaki profilini güncelledi. Bakın Gamze Özçelik'in ilk işi ne oldu...

1 / 11 Oyunculukta kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle herkesin gönlüne taht kurdu.

2 / 11 Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana el uzatan Gamze Özçelik mutluluğu buldu.

3 / 11 Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde 42 yaşındaki Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik'le sürpriz şekilde nikah masasına oturdu.

4 / 11 Reshad Strik, TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla tanınıyor.





5 / 11 Reshad Strik'le evlenen Gamze Özçelik'in sürpriz nikah sonrası Instagram’daki adına eşinin soyadını da ekledi.

6 / 11 Eski oyuncu adını Gamze Özçelik Strik yaptı.

7 / 11 İşte sürpriz nikahtan bazı fotoğraflar...

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