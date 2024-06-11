|
Hayat

Reshad Strik'le 2 gün önce evlenmişti: Gamze Özçelik'in sürpriz nikah sonrası ilk işi bu oldu

14:30 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile 2 gün önce nikah masasına oturdu. Reshad Strik'le evlenen Gamze Özçelik sürpriz nikah sonrası sosyal medyadaki profilini güncelledi. Bakın Gamze Özçelik'in ilk işi ne oldu...

1/ 11

Oyunculukta kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak maneviyata yönelen Gamze Özçelik, yaptığı sayısız iyilikle herkesin gönlüne taht kurdu.

2/ 11

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak yardıma muhtaç pek çok insana el uzatan Gamze Özçelik mutluluğu buldu.

3/ 11

Gamze Özçelik, geçtiğimiz günlerde 42 yaşındaki Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik'le sürpriz şekilde nikah masasına oturdu.

4/ 11

Reshad Strik, TRT Belgesel'de yayınlanan, 'Ailenin Yeni Üyesi' programıyla tanınıyor.



5/ 11

Reshad Strik'le evlenen Gamze Özçelik'in sürpriz nikah sonrası Instagram’daki adına eşinin soyadını da ekledi. 

6/ 11

Eski oyuncu adını Gamze Özçelik Strik yaptı.

7/ 11

İşte sürpriz nikahtan bazı fotoğraflar...

8/ 11
9/ 11
10/ 11
11/ 11
#Gamze Özçelik
#Reshad Strik
#Evlilik
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Zilhicce ayına özel namaz var mı?