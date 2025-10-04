Rizeli çay üreticisi dere ıslahı nedeniyle yapılak yüksek duvarlar yüzünden mağdur oldu: Çayını toplayamıyor

Aile olarak çay sezonunu zor geçirdiklerini ifade eden Ali Atılgan, dereden karşıya geçmek için bir çözüm bulunması gerektiğini kaydederek, "Sadece benim değil kardeşlerimin de çayı zor geçiriyor buraya. Çok zorluk çekiyoruz burada. Çay dalında kaldı. Yarıcılarım işi bıraktı, yeni bir yarıcı aldım o da yapmak istemedi. ‘O zaman yukarı doğru teleferiğe taşıyın onu’ dedim ‘Yukarı taşıyamam’ dedi. Geçen ikinci çayda araba dere yatağına geldi. Şimdi dereyi verdiler orta yerden artık arabada giremiyor, yataktan olan yolumuzu da kapattılar. Geçişim çok zorlaştı. Geçende derenin üzerinden geçerek arazime ot temizlemek için geldim. Yarıcıya dedim bir şey yap topla şu çayı o da bakalım dedi. Bekliyoruz toplayacak mı toplamayacak mı belli değil. Dere akıyordu ama az akıyordu derenin içinden taşların üzerinden atlayarak geçiyorduk. Şimdi baya fazlalaştı geçemiyoruz artık. 73 yaşındayım ben toplayamıyorum yarıcılar toplarsa toplayacak yoksa dalında kalacak" dedi.







