Sadece 3 soruda zekanızı sınayan 'Dünyanın en kısa IQ testi' viral oldu: Harvard öğrencileri bile döküldü

14:5915/12/2025, Pazartesi
Dünyanın en prestijli üniversitelerinde bile 'çözülemiyor'. Bilişsel Yansıtma Testi (CRT) adı verilen ve sadece üç sorudan oluşan bu sınav, mantıksal zekayı saniyeler içinde ölçüyor. İstatistiklere göre testi çözen her 100 kişiden 95'i sınıfta kalıyor. Yanlış cevap verenlerin ortak özelliği ise 'sabırsız' olmaları. Peki siz o nadir %5'lik dilime girebilecek misiniz? İşte zekanızı sınayacak o sorular ve Türkiye'nin IQ şampiyonu olan illeri...

Harvard Üniversitesi öğrencilerinin yalnızca %20'sinin, Princeton öğrencilerinin ise %26'sının tam puan alabildiği bu testte siz kaç yapacaksınız?

İşte zihninizi zorlayacak o 3 soru ve ardından gelen şaşırtıcı cevaplar...


SORU 1: Sopa ve Top


Bir sopa ve bir topun toplam fiyatı 1,10 lira. Sopa, toptan 1 lira daha pahalı. Soru: Topun fiyatı ne kadardır?



Yaygın Yanılgı: Çoğu kişi 10 kuruş cevabını verir.

Doğrusu: Eğer top 10 kuruş olsaydı, sopa (1 lira daha pahalı olduğu için) 1,10 lira olurdu. Toplamda ise 1,20 lira ederdi.

Mantık: Top 5 kuruş, sopa ise 1,05 liradır. Aradaki fark 1 liradır ve toplamları 1,10 lira eder.

CEVAP: 5 Kuruş

SORU 2: Makineler


5 makine, 5 dakikada 5 parça üretiyor. Soru: 100 makinenin 100 parça üretmesi ne kadar zaman alır?


Yaygın Yanılgı: 100 dakika.

Doğrusu: Sorudaki bilgiye göre 1 makinenin 1 parçayı üretmesi 5 dakika sürüyor. Makine sayısı 100'e çıksa bile, her makine kendi parçasını üretmek için yine 5 dakikaya ihtiyaç duyar.

2. Sorunun Cevabı: 5 Dakika

SORU 3: Nilüfer Yaprağı

Bir gölde bir nilüfer yaprağı var ve her gün yaprak boyutunu ikiye katlıyor. Yaprak gölün tamamını 48 günde kaplıyor. Soru: Yaprağın gölün yarısını kaplaması kaç gün sürer?


Yaygın Yanılgı: 24 gün.

Doğrusu: Nilüfer her gün iki katına çıkıyor. Yani gölün tamamı 48. günde kaplandıysa, bir gün önce (47. günde) gölün yarısı kaplanmış demektir. Ertesi gün ikiye katlanarak tamamını kaplar.

3. Sorunun Cevabı: 47 Gün

TÜRKİYE'NİN "EN ZEKİ" ŞEHİRLERİ LİSTESİ


Bireysel zeka testlerinin yanı sıra, Türkiye genelinde yapılan kapsamlı bir anket çalışması, şehirlerin ortalama IQ puanlarını da ortaya koydu. Zeka Testi Merkezi'nin verilerine göre Türkiye'nin en yüksek IQ ortalamasına sahip 21 ili belirlendi.



21.Bartın: 102.13

20.Denizli: 102.14

19.Rize: 102.32

18.Konya: 102.36

17.Uşak: 102.37

16.Karaman: 102.52

15.Yalova: 102.58

14.Zonguldak: 102.68

13.Tekirdağ: 102.82

12.Antalya: 103.29

11.Trabzon: 103.37

10.Kırklareli: 103.38

9.Bursa: 103.47

8.Balıkesir: 103.59

7.Kocaeli: 103.85

6.İstanbul: 104.02

5.Çanakkale: 104.02

4.Muğla: 104.12

3.İzmir: 104.51

2.Ankara: 104.91

1.Eskişehir: 105.20

