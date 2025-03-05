Tropikal meyveleri pek tercih etmesek de birçoğu ülkemizde de yetişiyor. Onlardan birisi de Japonların uzun yaşama sırrı olan salak pondoh yani yılan meyvesi. İşte yılan meyvesinin faydaları...
Yılan meyvesi yani salak pondoh, Japonların uzun yaşam kaynaklarından biri olarak biliniyor. Üstelik bu meyve Türkiye'de de yetişiyor.
Son dönemde tüm dünyada popülerlik kazanan yılan meyvesi Türkiye'de de tüketilmeye başlandı.
Hem görünüşü hem de tadıyla ilgi çeken yılan meyvesi, Güneydoğu Asya'nın en sevilen meyvelerinden biri kabul ediliyor.
HER GÜN TÜKETİLİYOR
Japonlar her gün tüketiyor Yılan meyvesini. Özen gösteriyor ve uzun yaşamın sırrı olarak kabul ediliyor.
Yılan meyvesi Uzak Doğu'nun sevilen meyvelerinden birisidir. Beraberinde pek çok da faydayı getiriyor.
Salak pondoh olarak da bilinen yılan meyvesi hafıza meyvesi olarak adlandırılıyor.
POTASYUM AÇISINDAN ZENGİN
Potasyum ve pektin zengini yılan meyvesi beyin sağlığına direkt etki ediyor. Ancak çok fazla tüketildiğinde kabızlığa yol açabiliyor.
Antioksidan içeriğiyle kalp hastalıklarına ve kanser gibi hastalıklara karşı korumaya kalkan oluyor.
İçeriğindeki lif sayesinde sindirim sistemini rahatlatır, kabızlık, hazımsızlık vb. sindirim sorunlarına iyi gelir.