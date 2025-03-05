Tropikal meyveleri pek tercih etmesek de birçoğu ülkemizde de yetişiyor. Onlardan birisi de Japonların uzun yaşama sırrı olan salak pondoh yani yılan meyvesi. İşte yılan meyvesinin faydaları...

1 /11 Yılan meyvesi yani salak pondoh, Japonların uzun yaşam kaynaklarından biri olarak biliniyor. Üstelik bu meyve Türkiye'de de yetişiyor.





2 /11 Son dönemde tüm dünyada popülerlik kazanan yılan meyvesi Türkiye'de de tüketilmeye başlandı.





3 /11 Hem görünüşü hem de tadıyla ilgi çeken yılan meyvesi, Güneydoğu Asya'nın en sevilen meyvelerinden biri kabul ediliyor.





4 /11 HER GÜN TÜKETİLİYOR

Japonlar her gün tüketiyor Yılan meyvesini. Özen gösteriyor ve uzun yaşamın sırrı olarak kabul ediliyor.

5 /11 Yılan meyvesi Uzak Doğu'nun sevilen meyvelerinden birisidir. Beraberinde pek çok da faydayı getiriyor.





6 /11 Salak pondoh olarak da bilinen yılan meyvesi hafıza meyvesi olarak adlandırılıyor.





7 /11 POTASYUM AÇISINDAN ZENGİN

Potasyum ve pektin zengini yılan meyvesi beyin sağlığına direkt etki ediyor. Ancak çok fazla tüketildiğinde kabızlığa yol açabiliyor.

8 /11 Antioksidan içeriğiyle kalp hastalıklarına ve kanser gibi hastalıklara karşı korumaya kalkan oluyor.





9 /11 İçeriğindeki lif sayesinde sindirim sistemini rahatlatır, kabızlık, hazımsızlık vb. sindirim sorunlarına iyi gelir.





10 /11