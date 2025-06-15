Şehir Rehberi

Küçük insana dair büyük hikâyeler
Modern Türk öykücülüğünün kurucu isimlerinden, edebiyatımızın en özgün ve ayrıksı seslerinden Sait Faik Abasıyanık’ın eserleri Can Yayınları etiketiyle okurla buluşmaya devam ediyor. Kendine özgü yalın ve akıcı öykülerinde okuru şaşırtan, insanı ve doğayı bütün içtenliğiyle anlatmaktan geri durmayan, her şeyin merkezine insan sevgisini koyan usta yazarın bu ay okurla buluşacak kitapları Havada Bulut, Havuz Başı, Mahkeme Kapısı ve Sarnıç.
Metaforik bir saklambaç
Yapı Kredi bomontiada, Aylin Eskinazi’nin “Saklambaç Oynarken” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Her serisinde izleyiciyi kendi hayal gücünü kullanarak yeni anlatılar oluşturmaya davet eden Aylin Eskinazi, “Saklambaç Oynarken” sergisini hayatla ve insan olma kavramıyla ilgili oynadığı metaforik bir saklambaç oyunu üzerinden şekillendiriyor. Sergi, 22 Haziran tarihine kadar Yapı Kredi bomontiada Galeri’de her gün 12.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
İncelikli işler “Gündelik Mucizeler”
Kalyon Kültür, yaz aylarında çağdaş sanatın incelikli bir seçkisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alan on çağdaş sanatçının eserlerini bir araya getiren “Gündelik Mucizeler” adlı karma sergi, 25 Haziran’da sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora’nın üstlendiği sergi, 17 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.
Mimaride düşünceler: Nasıl Yapmalı?
Türkiye’de mimarlık dünyasının önemli isimlerinden Nevzat Sayın’ın ilk kez okur karşısına çıkacak son kitabı “Nasıl Yapmalı?”yla beraber, onun mimarlık pratiğine ilişkin güçlü bir izlek oluşturan “Düşler Düşünceler İşler - 1990-2004” ve “Düşünceler/İşler - 2004–2018” adlı kitapları, Kastamonu Entegre sponsorluğunda okurla buluşuyor. Mimar adaylarından profesyonellere kadar geniş bir okuyucu kitlesine hitap eden “Nasıl Yapmalı?”, “Düşler Düşünceler İşler - 1990-2004” ve “Düşünceler/İşler - 2004–2018”, Kastamonu Entegre sponsorluğu ve Yapı Kredi Yayınları etiketiyle raflarda yerini alacak.
Doğayla sanatın kesiştiği Zirve
Xiaomi’nin Leica iş birliğiyle geliştirilen yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, “Zirve” adlı özel projeyle bir araya geliyor. Proje kapsamında Turgut, Xiaomi 15 Ultra’nın profesyonel düzeydeki mobil fotoğrafçılık yeteneklerini kullanarak, Nemrut Dağı’nın büyüleyici manzaralarını ölümsüzleştiriyor. Projeye adını veren bu zirve yolculuğu, yalnızca fiziksel değil, sanatsal anlamda da bir keşif niteliği taşıyor.
“Bu son şansımız mı?”
Salt’ın, “Bu son şansımız mı?” gösterim programı, iklim değişikliğinin çevresel ve toplumsal boyutlarına odaklanıyor. Sekiz belgesel filmden oluşan 2025 seçkisi kapsamında 17 Haziran Salı saat 19.00’da “Leviathan”, 19 Haziran Perşembe saat 19.00’da “The Forgotten Space” gösterilecek. Gösterimler, 21 Haziran Cumartesi günü “Living Water” “El botón de nácar” ve “In Our Water” filmleriyle devam edecek.
Sanatçılarla “Konuşmaya Değer”
Yazar ve senarist Tarık Tufan’ın moderatörlüğünde yayınladığı “Konuşmaya Değer” podcast serisinin ikinci sezonunu yayınladı. Yeni sezonunda sanatın farklı dallarından genç ve yetenekli sanatçıları ağırlayan podcast serisinin ikinci sezonu “Renklerin Suda Yolculuğu:Garip Ay”, “Biraz da Santur Anlatsın:Sedat Anar”, “Tuşlarda Yankılanan Musiki:Büşra Kayıkçı”, “Mekanın Ruhunu Dokuyan Eller:Melek Zeynep Bulut”, “Beyaz Perdenin Kalp Atışları:Yeşim Tonbaz”, “Çizgilerle Hafızaya Dokunmak: Ahmet Faruk Yılmaz” ve “Küçük Detaylarda Büyük Hikayeler: Leyla Kara” olmak üzere 7 bölümden oluşuyor.
Sanatla geçirilen bir yaz
Sanatla, doğayla, bilimle ve tasarımla dolu bir yaz için Arkki x Türkiye Tasarım Vakfı Çocuk Yaz Atölyeleri başlıyor. 21 Temmuz–16 Ağustos tarihleri arasında, 4-12 yaş arası çocukları ağırlayacak etkinlikte, çocuklar sanatla, doğayla, bilimle ve tasarımla buluşacak, İstanbul temalı yaz atölyeleri düzenlenecek. Atölyeler Kuzguncuk İskele’de gerçekleşecek.