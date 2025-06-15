Şehir Rehberi

Sanata VR destekTürk Telekom’un sunduğu teknolojiyle Türkiye’nin 5G altyapısına sahip tek kültür ve sanat merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi’nde yenilikçi bir uygulama daha hayat geçirildi. 5G destekli VR (Sanal Gerçeklik) teknolojisiyle sanatı harmanlayan Türk Telekom, sanatseverlere yepyeni bir izleme deneyimi sunuyor. Türk Telekom Opera Salonu’ndaki etkinliklere geç kalan ziyaretçiler ilk perdeyi AKM’deki Türk Telekom Lounge alanında VR gözlüklerle eş zamanlı olarak takip edebilecek. Türk Telekom’un 5G altyapısı sayesinde hayata geçirilen uygulamayla, Türk Telekom Opera Salonu birebir modellendi. 360 derece ve 4K çözünürlükte canlı video yayını ile salon dışındaki izleyiciler, VR gözlükler aracılığıyla kendilerini etkinlik alanının içindeymiş gibi hissedebiliyor. Bu yenilikçi uygulama, artık AKM Türk Telekom Opera Salonu’ndaki tüm etkinliklerde kullanıma sunulacak.