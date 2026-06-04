Sıcaklık artıyor! 4 Haziran hava durumu raporu açıklandı: Bugün hangi ilde hava kaç derece olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç Anadolu'nun büyük bölümü, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile bazı illerde gün içerisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

1 /8 Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, perşembe günü için sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Malatya, Muş ve Van çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

2 /8 İç Anadolu'da öğleden sonra yağış bekleniyor

Başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümünde öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Konya ve Çankırı'da da benzer hava koşullarının görülmesi beklenirken, Eskişehir'in yağışlardan etkilenmeyeceği tahmin ediliyor.

3 /8 Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklık artacak Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıkları Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacak. Bölgenin iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, kıyı kesimlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

4 /8 Samsun, Trabzon ve Zonguldak'ta bulutlu hava öne çıkarken, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yerel yağış geçişleri görülecek.

5 /8 Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak görülecek Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri ile Malatya, Muş ve Van çevrelerinde gün içerisinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta da öğleden sonra yağış geçişlerinin etkili olacağı tahmin ediliyor.

6 /8 Ege ve Güneydoğu'da yağış beklenmiyor Ege Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. İzmir ve Denizli'de sıcaklıkların 32-33 derece seviyelerine ulaşması beklenirken, Muğla'da hava sıcaklığı 29 derece civarında seyredecek.

7 /8 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağış beklenmiyor. Diyarbakır'da 32, Mardin ve Siirt'te 30, Şanlıurfa'da ise 34 derece sıcaklık öngörülüyor.

Meteoroloji'den uyarı yok Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı bildirildi. Rüzgarın ise yurt genelinde genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.