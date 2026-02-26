Son tüketim tarihi takıntısı sebep oluyor: 46 milyar liralık dev israf

Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Başkanı Hande Tibuk, son kullanma tarihi (SKT) ve tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) kavramlarının karıştırılmasının hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar verdiğini vurguladı. Tibuk, “Bir gıda maddesinin ne kadar hızlı bozulacağı, içerdiği su miktarıyla doğrudan ilişkili. Bir gıdada su ne kadar fazlaysa, mikrobiyolojik bozulma o kadar hızlı olur. Et, süt, yumurta ve balık gibi hayvansal gıdalar yüksek su içerikleri sebebiyle riskli gruptadır. Bu ürünlerin tüketiminde son kullanım tarihi sağlık açısından önemli. Ancak makarna, konserve, kuru gıda gibi ürünlerde durum farklı. Örneğin taze kayısıyı kuru kayısı hâline getirdiğinizde, biyolojik mekanizmanın temel taşı olan suyu kontrol altına almış olursunuz. Bu ürünler tavsiye edilen tüketim tarihinden sonra bile tüketilebilir” diye konuştu.







