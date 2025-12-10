Su altında açan renkli bahçeler: Kızıldeniz Mercanları

Afrika kıyısında Mısır, Sudan, Eritre, Arap Yarımadası’nda ise Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen tarafından çevrelenen bölge; hem sert hem de yumuşak mercan türlerinin yoğun olarak görüldüğü nadir deniz alanlarından biri olarak öne çıkıyor.