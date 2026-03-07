Sürpriz nikahla şaşırtan Gamze Özçelik ile Reshad Strik’in tanışma anı gündem oldu

Sürpriz nikahlarıyla sevenlerini şaşırtan Gamze Özçelik ve Boşnak asıllı Reshad Strik’in tanışma hikâyesi merak konusu oldu. Reshad Strik, katıldığı bir programda Özçelik ile nasıl tanıştıklarını anlattı.
Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile Haziran 2024'te evlendi.
Sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştiren çift, sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını takipçileriyle paylaşmıştı.
TANIŞMA HİKAYELERİ MEST ETTİ
Reshad Strik, katıldığı Bir Ramazan Akşamı programında, “iyilik meleği” olarak tanınan Gamze Özçelik ile nasıl tanıştığını anlattı. Evlilikleriyle uzun süre konuşulan ünlü çiftin tanışma hikayesi izleyenleri mest etti.
"ONUN YARDIMSEVERLİĞİ VE RUHUNA AŞIK OLDUM"
Strik, tanışma sürecini şu sözlerle aktardı:
"Gana’da bir köye gittim. İki yıl sonra Gamze, Umuda Koşanlar ekibiyle aynı köye gitti. Köydekiler, benim oraya gittiğimden bahsetmiş. Daha sonra Gamze bana mesaj attı ve Umuda Koşanlar Derneği’ne davet etti. Dernek ziyaretine gittim ve tanıştık. Onunla birlikte yardım faaliyetlerinde bulunmaya başladık. Sonra Gamze’ye aşık oldum ve evlendik."
Strik, eşine destek verdiğini ve birlikte yardım çalışmalarını sürdürdüklerini de dile getirdi:
"Eşime çok destek vermem lazım. Gamze gerçekten çok mücahit bir kadın; yardım etmek, sadaka vermek için her türlü zorluğu göze alıyor. Onun yardımseverliği ve ruhuna aşık oldum. Helal olsun diyorum ve her zaman şaşırıyorum."