Sürücüler için son 2 gün: Taktırmayan hem ceza ödeyecek hem muayeneden geçemeyecek

1 Ocak 2026’dan itibaren başlayacak uygulamada araçlar hem ceza alacak hem de muayeneden geçemeyecek.
Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre ticari yolcu taşımacılığı yapan araçlara kamera ve kayıt sistemi takılması için geri sayım başladı.
2 ay içinde araç kamerası taktırmayanlar yandı: Artık muayeneden geçemeyecek
Hangi araçlarda kamera zorunlu olacak?
19 Ağustos 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre:
• M2 ve M3 sınıfı yolcu taşıma araçları
• Belediyelere ait veya belediyelerin yetkilendirdiği toplu taşıma araçları
• Taksiler ve minibüsler
Kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurmak zorunda olacak.
Yeni düzenlemeyle birlikte araç yaşına göre kamera zorunluluğunun başlangıç tarihleri şöyle olacak:
• 2025-2023 model araçlar: 1 Ocak 2026
• 2022-2018 model araçlar: 1 Ocak 2027
• 2017 ve öncesi modeller: 1 Ocak 2028
Belirtilen tarihlere kadar araçlara kamera sistemi takılmaması halinde hem idari para cezası uygulanacak hem de araçlar muayeneden kalacak.
Kamera fiyatları ne kadar?
Araç içi kamera sistemleri piyasada yaklaşık 2 bin TL’den başlıyor.
Kamera kalitesi, gece görüş özelliği, ses kaydı ve hafıza kapasitesine göre fiyatlar 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.