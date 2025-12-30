Sürücüler için son 2 gün: Taktırmayan hem ceza ödeyecek hem muayeneden geçemeyecek

Belirtilen tarihlere kadar araçlara kamera sistemi takılmaması halinde hem idari para cezası uygulanacak hem de araçlar muayeneden kalacak.





Kamera fiyatları ne kadar?





Araç içi kamera sistemleri piyasada yaklaşık 2 bin TL’den başlıyor.

Kamera kalitesi, gece görüş özelliği, ses kaydı ve hafıza kapasitesine göre fiyatlar 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.











