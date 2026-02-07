Tarlalarda çare yer altında: Çiftçiler suyu toprağa geri gönderiyor

Arazilerini su basan çiftçilerin de bu durumdan mutlu olduğunu ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

"2026 yılının kurak geçeceğini tahmin ederek buğday ekmişlerdi. Bu sularla birlikte buğdaylarımız muhtemelen bozulacak. Ama biz ona razıyız. Hatta köy halkı bayram yapıyor diyebilirim. Herkes obrukların, sondaj kuyularının ağızlarındaki biriken çer çöpü alarak daha çok su çekmeye çalışıyor. Doğal meyilin bizim bölgeye olmasından dolayı burası birikme noktası oluyor. Biz de onları dışarı kaçırmıyoruz. Kendi imkanlarımızla ve zamanında açılan kanallarla suyu düdenlere yönlendiriyoruz. Yer altı su seviyelerimizin en üst düzeye gelmesi için."