Taşacak Bu Deniz’e bomba transfer: Sosyal medya bu oyuncuyu konuşuyor

TRT 1’in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz’e sürpriz transfer! Kısa sürede reyting rekorları kıran Taşacak Bu Deniz'in kadrosuna başarılı bir oyuncu dahil oldu. Yeni isim, dizinin hikâyesine farklı bir soluk getirecek.
Kısa sürede reyting rekorları kıran TRT 1 dizisi Taşacak Bu Deniz’in kadrosuna sürpriz bir oyuncu katılıyor.
Başrolünde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz, kısa sürede büyük beğeni topladı.
Her hafta sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan dizinin kadrosuna yeni katılan isim dengeleri altüst edecek.
Taşacak Bu Deniz setinden gelen bir kare ile diziye katılan ünlü oyuncunun Berna Koraltürk olduğu öğrenildi.
Taşacak Bu Deniz'e İlve geliyor!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin 8. Bölümünde kadroya Berna Koraltürk dahil olacak.
Koraltürk, Çağrı Bayrak’ın yönettiği dizide etkili oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Onur Dilber’in oynadığı Gezep karakterinin ikizi İlve olacak.