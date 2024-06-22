Tatilciler gitti geriye çöpleri kaldı: Akdeniz'in İncisi'nde yürek acıtan manzara

"Ben belediyemizden inan ki memnunum çalışmalar olsun, faaliyetler olsun, insanlara duyarlı yani daha temiz bir dünya bırakmak için çalışıyorlar. Küçük bir çocuktan, büyük bir yetişkine doğru herkesin duyarlı olması gerekiyor. Ben sabahtan beri buradayım, yani hemen hemen onlarla aynı saatlerden beri buradayım, sonuçta eğlenmeye geldim ve tahmini söylüyorum, 10 torbaya yakın çöp topladılar yani" ifadelerini kullandı.