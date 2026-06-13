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Telefonla aradıkları kadını 7,5 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Telefonla aradıkları kadını 7,5 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

09:0813/06/2026, Cumartesi
DHA
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Afyonkarahisar'da telefonla aradıkları kadını 'Kimlik bilgilerinin FETÖ/PDY terör örgütü tarafından kullanıldığı' yalanıyla 7,5 milyon lira dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı. 175 saatlik kamera incelemesiyle kimliği tespit edilerek yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Y.B., telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını söyledi.

Y.B., şikayet başvurusunda, şüphelilerin FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini ve kendisinin kimlik bilgilerinin örgüt tarafından kullanıldığını tespit ettiklerini, banka hesaplarında şüpheli işlemler olduğunu, operasyon yapılacağını, suçtan elde ettiği paraları ve altınları muhafaza altına alacaklarını söylediklerini, telefondaki kişiye mobil bankacılık bilgilerini verdiğini ve evinde bulunan altın ve paraların fotoğrafını gönderdiğini söyledi.

YAKINLARI UYARMIŞ

Y.B., şüphelilerle 2 gün telefonla görüştüğünü, evinin yakınında bir caddeye gelen ve yüzünü tamamen kapatmış kendisini polis olarak tanıtan kişilere içerisinde toplam değeri 6 milyon TL tutarındaki gram altın, bilezik, takı ile avro ve dolar cinsi döviz dolu çantayı elden teslim ettiğini, olayı yakınlarına anlattığını, yakınlarının uyarısı ile dolandırıldığını anladığını ve ayrıca banka hesaplarını kontrol ettiğinde 1,5 milyon TL tutarında paranın başka hesap numarasına aktarıldığını gördüğünü belirterek, şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaptıkları 175 saatlik kamera incelemesi sonucu Y.B.'yi dolandıranların Ö.F.Ç., Y.E.A., S.A. ve M.C.S. olduğunu tespit etti.

Afyonkarahisar ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

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