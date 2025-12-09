Telefonu açtığınız an hayatınız kararabilir: Dolandırıcılar yeni yöntemi deşifre oldu, yüzünüzü çalıp bakın ne yapıyor...

BU TUZAKTAN NASIL KORUNURSUNUZ?





Mağduriyet yaşamamak ve bu siber zorbaların hedefi olmamak için alınması gereken önlemler hayati önem taşıyor:

Tanımadığınız numaraları açmayın: Özellikle yurt dışı kodlu (örneğin +212, +234 vb.) ve rehberinizde kayıtlı olmayan görüntülü aramalara kesinlikle yanıt vermeyin.

Kamera güvenliği: Şüpheli bir aramayı yanlışlıkla açsanız bile, kameranızı kapalı tutmaya veya yüzünüzü gizlemeye çalışın.

Sosyal medya gizliliği: Sosyal medya hesaplarınızdaki telefon numarası ve kişisel bilgilerinizi "herkese açık" yapmaktan kaçının.

Güvenlik yazılımları: Cihazlarınızda güncel antivirüs ve güvenlik yazılımları kullanın.

Yetkililere bildirin: Böyle bir durumla karşılaşırsanız, şantajcılara para göndermek yerine derhal engelleme yapın ve savcılık ya da siber suçlarla mücadele birimlerine başvurun.