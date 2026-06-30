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Tescilli Tokat kirazında hasat mesaisi başladı

Tescilli Tokat kirazında hasat mesaisi başladı

08:4830/06/2026, Salı
IHA
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Geçtiğimiz yıl zirai don nedeniyle ürün alamayan Tokatlı kiraz üreticilerinin bu yıl yüksek rekolte ile yüzü güldü.

Tokat’ta üretimi gerçekleştirilen Ziraat 0900 cinsi kiraz; iri meyvesi, sert dokusu ve uzun raf ömrüyle en fazla tercih edilen çeşitler arasında yer alıyor. Tatlı aroması ve yüksek şeker oranıyla dikkat çeken tescilli kirazın bu yılki rekoltesi üreticilerin yüzünü güldürdü.


Geçtiğimiz yıl ilkbaharda etkili olan zirai don nedeniyle bahçelerden neredeyse hiç ürün alamayan üreticiler, bu sezon ağaçların yeniden bol meyve vermesiyle hasada başladı.

Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, özenle topladıkları kirazları kasalara yerleştirerek satışa hazırlıyor.

Üreticiler, bu yıl rekoltenin beklentileri karşıladığını ancak artan üretim maliyetleri nedeniyle bahçede kilogramı 70 liradan satılan kirazın fiyatının emeklerinin tam karşılığını vermediğini belirtti.

Buna rağmen geçen yıl yaşanan ürün kaybının ardından yeniden hasat yapabilmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden üreticiler, sezonun bereketli geçmesini umut ettiklerini söyledi.

Kiraz hasadının 1 ay sürdüğünü söyleyen 43 yaşındaki çiftçi Ali Şanlı, "09 kirazımızın en büyük özelliği kaliteli olmasıdır. Geçen sene zaten don nedeniyle kiraz yoktu.

Bu sene de çok düşük fiyatlardan satılıyor. Biz tarlada 60 liraya zorla satıyoruz ama marketlerde 150-200 TL arasında satılıyor. Tokat’a özgü 09 kirazımız gördüğünüz gibi iri yapılıdır.

Baba mesleğini yapıyorum. Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraşıyorum. 10 dönüm kiraz arazim var. Ailece hep beraber topluyoruz. Hasadı bir ay sürüyor" dedi.

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