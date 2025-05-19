Teşkilat'ta başrol değişecek mi? Tolga Sarıtaş iddiaları ortalığı fena karıştırdı

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Teşkilat dizisi, yeni ayrılık iddialarıyla gündemde. 5 sezondur yoğun bir izleyici kitlesiyle popülerliğini artırmaya devam eden Teşkilat dizisi, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak ise dizide “Altay” rolünü oynayan Tolga Sarıtaş’ın diziye veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi oturdu.