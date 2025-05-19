Teşkilat'ta başrol değişecek mi? Tolga Sarıtaş iddiaları ortalığı fena karıştırdı

Başrol değişecek mi? TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat ile ilgili ortaya atılan son iddia, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Geçtiğimiz aylarda Aybüke Pusat’ın kadrodan çıkarılmasının ardından diziye bir ismin daha veda edeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Her sezon sonunda büyük bir başrol değişikliğine giden Teşkilat dizisinin ayrılık listesindeki yeni isim ise duyanları şaşırtacak cinsten…
Reyting rekortmeni Teşkilat dizisi, heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Sezon finaline yaklaşırken Teşkilat dizisinde, kadroya katılan yeni oyuncular da oldukça ilgi çekiyor.
Başrol değişecek mi?
Her sezon sonunda kadrosunda önemli revizyonlara giden Teşkilat dizisinin, 144. bölüm sonrası büyük bir sürprize hazırlandığı konuşuluyor.
Kulislerde dolaşan bilgilere göre, Tolga Sarıtaş diziden ayrılma kararı aldığı iddia ediliyor.
İzleyici endişeli: Yeni başrol kim olacak?
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu iddialar, dizinin hayranları arasında kafa karışıklığına neden oldu.
Tolga Sarıtaş’ın ayrılması halinde, dizinin ana karakteri kim olacak sorusu ise şimdiden tartışılmaya başlandı. İzleyiciler, bu gelişmenin dizinin gidişatına nasıl yansıyacağını merak ediyor.
Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili net bir açıklama yapılması bekleniyor. Sarıtaş’ın gerçekten projeye veda edip etmeyeceği ise yapımcıların ve oyuncunun vereceği kararlarla kesinlik kazanacak.