Sanat hayatına 1985 yılında reklam sektöründe başlayan Murat Aygen, burada sadece oyunculuk değil, metin yazarlığı, sanat yönetmenliği, süpervizörlük ve yardımcı yönetmenlik gibi birçok görev üstlendi. Aygen, 1998 yılından itibaren ise sinema ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Aynı zamanda dublaj sanatçılığı da yapan Aygen, seslendirme yeteneğiyle de tanınıyor.





Murat Aygen’in yer aldığı projeler arasında “Av Mevsimi”, “Ankara Ekspresi”, “Kül ve Ateş”, “Bodrum Masalı”, “Maral” ve “Medcezir” gibi yapımlar bulunuyor.