Ekranların sevilen dizisi Teşkilat, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü senaryosuyla her hafta seyirciyi ekran başına çekmeye devam ediyor. Beş sezondur ekranda olan fenomen diziye, Aybüke Pusat'ın ardından sürpriz bir ismin daha veda edeceği ortaya çıktı.
TRT1’in fenomen dizilerinden Teşkilatta 5 sezonun ardından önemli kadro değişiklikleri yaşanmaya devam ediyor.
Dizinin Neslihan’ı Aybüke Pusat önümüzdeki hafta ekrana gelecek 139. bölümüyle ekrana veda ederken projede bir ayrılığın daha yaşanacağı öğrenildi.
Teşkilat, kadrosundaki yeniliklerle izleyicilerini şaşırtmaya devam edecek.
Dizinin Tufan'ı Murat Aygen, teşkilat dizisinden ayrılıyor.
Teşkilat dizisinde bir ayrılık daha
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Teşkilat'ın Tufan’ı Murat Aygen daha önce planlanan bir ayrılık sahnesiyle ekibe veda edeceği öğrenildi.
Murat Aygen kimdir?
29 Ekim 1971'de Diyarbakır'da dünyaya gelen Murat Aygen, kariyerine reklam sektöründe adım attı. Aygen, bugüne kadar birçok yapımda rol aldı.
Murat Aygen'in akademik yolculuğu İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile başladı. Ancak bu alandaki eğitiminin ardından rotasını tamamen sahnelere çevirdi. 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikal-Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimi burada da bitmedi; 2002 yılında aynı üniversitenin Opera Yüksek Lisans programını da tamamladı.
Sanat hayatına 1985 yılında reklam sektöründe başlayan Murat Aygen, burada sadece oyunculuk değil, metin yazarlığı, sanat yönetmenliği, süpervizörlük ve yardımcı yönetmenlik gibi birçok görev üstlendi. Aygen, 1998 yılından itibaren ise sinema ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Aynı zamanda dublaj sanatçılığı da yapan Aygen, seslendirme yeteneğiyle de tanınıyor.
Murat Aygen’in yer aldığı projeler arasında “Av Mevsimi”, “Ankara Ekspresi”, “Kül ve Ateş”, “Bodrum Masalı”, “Maral” ve “Medcezir” gibi yapımlar bulunuyor.