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Tıp dünyasını şaşkına çevirmişti: Bu bebek yaşlı cildiyle doğdu son halini görenler hayret ediyor

Tıp dünyasını şaşkına çevirmişti: Bu bebek yaşlı cildiyle doğdu son halini görenler hayret ediyor

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:1716/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Avustralya'da 1993 yılında dünyaya gelen Tomm Tennent, nadir görülen bir hastalıkla tıp dünyasını hayrete düşürmüştü. Bilim adamları, bu durumun hiçbir genetik hastalıkla tam olarak uyuşmadığını fark etti. Doğuştan yaşlı cildine sahip Tennent'in son hali ise şaşkına uğrattı.

Tomm Tennent, doğuştan yaşlı görünen cildiyle tıp tarihine adını yazdırmıştı.

Dünyaya gelişiyle birlikte doktorları hayrete düşüren Tennent'in vücudu, olağanüstü derecede kırışık bir cilt yapısına sahipti.

Yaşlı bir insanın cildi gibi görünen bu durum daha önce böyle bir vakaya rastlanmadığı için doktorları bilinmeze sokmuştu.

Tennent, normal bir insanın sahip olması gerekenden çok daha fazla deriyle doğmuştu.

Doktorlar şaşkına döndü

Doğuma kadar her şeyin normal ilerlediği sürecin ardından, doğum sırasında doktorlarla birlikte aile de şaşkına döndü. Araştırmalara başlayan bilim adamları, bu durumun hiçbir genetik hastalıkla tam olarak uyuşmadığını fark etti.

Vücudunda yüksek seviyede Hyalüronik asit çıktı

Yapılan incelemeler doğrultusunda, insan ve hayvan dokularında bulunan ve derinin elastikiyetini sağlayan önemli bir bileşen olan hyalüronik asidin Tomm'un vücudunda normalden çok daha yüksek seviyelerde bulunduğunu ortaya çıkardı.

Bilim adamları, Tomm’un da büyüdükçe cildinin normale döneceğini öngördü.

Öngörüldüğü gibi oldu.

Fiziksel görünümü nedeniyle yaşamı boyunca pek çok zorlukla karşılaşan Tomm, tüm bunlara rağmen hayata tutundu.

İşte Tomm’un son hali...

#Tomm Tennent
#Bilim dünyası
#yaşlılık

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