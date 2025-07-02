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Trabzon'a dönüp dededen kalma bir dönümlük arazi için kolları sıvadı: Şimdi kilosunu 500 liradan sattığı meyve ile geçimini sağlıyor

Trabzon'a dönüp dededen kalma bir dönümlük arazi için kolları sıvadı: Şimdi kilosunu 500 liradan sattığı meyve ile geçimini sağlıyor

11:492/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
AA
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İstanbul'dan, hasta dayısına destek olmak amacıyla memleketi Trabzon'a dönen Mehmet Uzunboy, dededen kalma bir dönüm arazide İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle organik tarım yapıyor. Bahçesinde 4 yıldır maviyemiş üreten Uzunboy, "Toprakla uğraşmak insana rahatlık veriyor. İstanbul'un stresinden uzak olduğum için de mutluyum" dedi.

İstanbul'da yaşayan Uzunboy, dayısının hastalık sürecinde ona destek olmak amacıyla 4 yıl önce memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine döndü.


Dedesinden kalma atıl durumdaki arazisinde organik tarım yapmaya karar veren Uzunboy, Tarım ve Orman Bakanlığının projelerini araştırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle bir dönümlük araziyi örnek bahçeye dönüştüren Uzunboy, maviyemiş üretiyor.


Hasat dönemi dolayısıyla günün büyük bölümünü bahçede geçiren Mehmet Uzunboy, Trabzon'a yerleşince organik tarımla uğraşmaya karar verdiğini söyledi.


Dededen kalma atıl arazisini değerlendirmek için araştırma yaptığını dile getiren 37 yaşındaki Uzunboy, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkıları ve İlçe Ziraat Odasının fidan desteğiyle maviyemiş üretimine başladığını ifade etti.
















Uzunboy, bahçesindeki fidanlarının 4 yaşına geldiğini belirterek "Kilosunu perakende 500 liraya satıyorum. Toptan da 300 liradan veriyorum, şu anda memnunum." dedi.


Fidanlar büyüdükçe verimin de arttığını belirten Uzunboy, şöyle devam etti:


"Şimdi hasat dönemi. Bir aylık süreçte toplanıyor. Şu an 500-600 kilogram civarında ürün bekliyorum. Fidanlar 7 yaşına kadar büyüyor. Tam verime geçtiği zaman 1-1,5 ton arasında ürün alınabiliyor. Bundan sonraki süreçte bahçeyi biraz daha büyütmek, geliştirmek istiyorum. Soğuk hava deposuyla müşterilere daha iyi hizmet vermek istiyorum."


Uzunboy, talep olduğu için satışlarda zorluk yaşamadığına işaret ederek "Toprakla uğraşmak insana rahatlık veriyor. İstanbul'un stresinden uzak olduğum için de mutluyum." diye konuştu.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat yüksek mühendisi Erkan Akkan da Mehmet Uzunboy'un bahçesinin, 2021'de kurulan örnek bahçelerden biri olduğunu söyledi.


Projenin 1 dönümde hayata geçirildiğini aktaran Akkan, "İkinci yıldan itibaren meyve almaya başladık. 2024 yılındaki hasatla, bu seneki hasat arasında yaklaşık 5 kat verim artışımız var." dedi.

Akkan, bu tarz projelerin her yıl genişletildiğinin altını çizerek şunları kaydetti:


"Geçen sene yine fidan dağıtımı yaptık. Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubemizce de bu sene toplamda 32 dekarlık alanın 18 ilçeye eşit miktarda dağıtımı yapıldı, ihalesi yapılacak. Önümüzdeki haftalarda da bahçe kurulumları devam edecek. Yaklaşık olarak 190 dekarlık alana ulaşmış olacağız. Her sene bu alan yavaş yavaş genişletiliyor."

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