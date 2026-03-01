Yeni Şafak
Trabzon'da istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina zarar gördü

17:171/03/2026, Pazar
AA
Trabzon'un Yomra ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir bina zarar gördü.

