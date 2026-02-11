Tuba Ünsal’dan maneviyat vurgusu: 'Yoga yapınca cool'sun ama dua okuyunca başka'

Oyuncu ve yapımcı Tuba Ünsal, bu kez "dua" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Maneviyata vurgu yapan ünlü isim gençleri uyardı. "7 kere yoga yapınca 'cool', dua okuyunca başka tarafa çekiliyor" dedi.
Tuba Ünsal, oyunculuk ve yapımcılığın ardından yeni bir iş için ilk adımı attı.
Şehirde yaşayanların hissettiği yoğun stres ve dertlerinden arınmaları için online bir merkez açan Tuba Ünsal, açıklamaları ile gündeme geldi.
"Maneviyattan uzak hurafelerle dolu bir sürü şey var"
"Dua" ile ilgili yorumda bulunan oyuncu Ünsal, gençleri uyardı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuba Ünsal, şu sözleri kullandı:
"Dua okuyorum denildiğinde başka bir tarafa çekiliyor. 'Günde 7 kere yoga yapıyorum' dendiğinde 'Cool' deniyor... Spiritüalizm adı altında maneviyattan çok uzak, hurafelerle dolu bir sürü şey var."
Ünlü ismin açıklamaları kısa süre sosyal medyada destek topladı.