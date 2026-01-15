Tüm dünya Türkiye'nin bu illerine hayran: İşte ziyaretçi çeken 10 il

Türkiye doğası, tarihi, yemekleriyle eşsiz manzaralar sunuyor...
İŞTE UNESCO LİSTELERİNE GİREN ŞEHİRLERDEN EŞSİZ MANZARALARA KADAR, DÜNYANIN HAYRAN KALDIĞI 10 TÜRK ŞEHRİ
İSTANBUL
Avrupa ve Asya'yı birleştiren tek şehir olan İstanbul, tarihi yarımadası, Boğaz manzarası ve eşsiz silüetiyle yabancı turistlerin vazgeçilmezi.
KAPADOKYA (NEVŞEHİR)
Peri bacaları, yer altı şehirleri ve gün doğumunda gökyüzünü kaplayan balonlar. Kapadokya, dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafya.
ANTALYA
Turkuaz denizi, antik kentleri ve lüks tatil anlayışıyla Antalya, Türkiye'nin dünyaya açılan turizm vitrini.
İZMİR
Efes Antik Kenti, Çeşme ve Alaçatı gibi destinasyonlarıyla İzmir; tarih, deniz ve modern yaşamı bir arada sunuyor.
MUĞLA
Yat turizmi, mavi yolculuklar ve kartpostallık koylar… Muğla, Ege'nin dünyaya açılan yüzü.
MARDİN
Taş evleri, dar sokakları ve Mezopotamya'ya bakan manzarasıyla Mardin, yabancı ziyaretçileri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.
ŞANLIURFA
Göbeklitepe ile "medeniyetin sıfır noktası" olarak anılan Şanlıurfa, tarih meraklılarının dünyadaki yeni gözdesi.
TRABZON
Sümela Manastırı, yaylalar ve sisli dağ manzaralarıyla Trabzon, Karadeniz'in en etkileyici şehirlerinden biri.
BURSA
Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa, tarihi mirası, Uludağ'ı ve yeşil dokusuyla dünya çapında ilgi görüyor.
SAFRANBOLU (KARABÜK)
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu, Osmanlı sivil mimarisinin en iyi korunmuş örneklerini barındırıyor.