Uzun süren bir yolculuk gibi göründüğünü ancak manzaraları izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını belirten Özkan, şunları söyledi:





"Her yerde ayrı güzellikte manzaralar var. Türkiye'nin 81 ilinde ve yurt dışında birçok yeri gezdim. Gerçekten ülkemiz bambaşka. Bambaşka manzaralardan geçerek çok keyifli bir yolculuk yaptık. Tren yolculuğumuz bittikten sonra Diyarbakır'da bir gün geçirdik. Diyarbakır çok sevdiğim bir yer, çok güzel bir şekilde bizi karşıladı. Hasan Paşa Hanı ve Ulu Cami'yi gezdik, Sülüklü Han'da kahve içtik. İnsanların sıcakkanlılığı ve havanın güzelliğiyle çok keyifli bir Diyarbakır seyahati oldu."