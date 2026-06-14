Türkiye’nin en büyük dünyanın ikinci büyük krater gölü: Rekor ziyaretçi ağırlıyor

İstanbul'dan gelen Mahir Uğurel ise Nemrut Kalderası'nın yanı sıra bölgedeki doğal ve tarihi zenginliklerden de etkilendiklerini ifade etti. Bölgenin eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Uğurel, "Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Süphan Dağı ve Van Gölü muhteşem bir bütünlük oluşturuyor. Doğası ve manzarasıyla herkesi kendine hayran bırakan bu bölge mutlaka görülmeli" diye konuştu.