Türkiye'nin 'en kötü' yemeği seçildi, zirve şaşırttı! Listede sofraların vazgeçilmezi de var

17:042/12/2025, Salı
Dünyanın sayılı mutfakları arasında gösterilen ve kebaptan tatlıya sayısız lezzet sunan Türk mutfağı, bu kez tartışmalı bir listeyle gündemde. Uluslararası gastronomi platformu Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcı oylarıyla Türkiye'nin "en beğenilmeyen" yemeklerini sıraladı. Listeyi görenler gözlerine inanamadı. Geleneksel sofraların vazgeçilmezi olan o yemek, "en kötü lezzet" seçilerek listenin tepesine yerleşti. Sadece o değil; listede yer alan diğer Türk yemekleri de görenleri hayrete düşürdü. Peki, dünyanın en lezzetli mutfaklarından biri kabul edilen Türkiye'nin en düşük puan alan 10 yemeği hangisi? İşte gurmeleri ikiye bölen o liste ve zirvedeki isim...

Global gastronomi rehberi Taste Atlas, Türk mutfağına dair güncel verilerini paylaştı. Kullanıcıların damak zevkine göre şekillenen puanlamada, Türkiye'nin en sevilen ve en düşük not alan lezzetleri belli oldu. İşte Taste Atlas verilerine göre; Türk mutfağının karnesi, en çok beğenilenler ve sınıfta kalan o 10 yemek...

10. Hanım Göbeği

9. Etli Taze Fasulye

8. Türlü

7. Hoşaf

6. Kuzu Kelle

5. Osmanlı Macunu

4. Mahluta

3. Kaymaklı Kayısı

2. Beyin Salatası

1. Kapuska

Listede en çok beğenilen Türk yemekleri ise şöyle sıralandı:


1. Kahvaltı

2. Tombik döner

3. Cağ kebabı

4. Kayseri yağlaması

5. Kalamar tava

6. Samsun pidesi

7. Ciğer sarma

8. Maraş dondurması

9. Döner

10. Mantı

