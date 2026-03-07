Yeni Şafak
Türkiye'nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Dacia Sandero tahttan indi

Türkiye’nin en ucuz otomobilleri belli oldu: Dacia Sandero tahttan indi

7/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Otomobil markaları mart ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni fiyat listeleriyle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller belli oldu. İşte Türkiye’de en uygun fiyata alınan sıfır araçların pahalıdan ucuza sıralaması...

Markalar Mart ayında satış listelerini güncelledi. Yeni modeller, indirimler, zamlar ve kampanyalar tek tek paylaşıldı. Yeni listelerle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz modeller de belli oldu.


Peugeot E-208


1.999.500 TL

Suzuki Vitara Hibrit


1.999.000 TL

Toyota Yaris


1.990.000 TL

Opel Mokka


1.988.000 TL

Seat Arona


1.876.000 TL

Citroen C4 X


1.862.000 TL

Skoda Kamiq


1.861.400 TL

Opel Frontera Elektrik


1.857.000 TL

Kia Xceed


1.840.000 TL

Skoda Fabia


1.829.900 TL

Yeni Renault Clio


1.799.000 TL

Renault Duster


1.780.000 TL

Nissan Juke


1.735.200 TL

Citroen e-C3 Aircross


1.707.000 TL

Hyundai Bayon


1.695.000 TL

Dacia Sandero Stepway


1.685.000 TL

Seat Ibiza (2025 model)


1.647.000 TL

Hyundai i20


1.425.000 TL

Dacia Sandero


1.299.000 TL

Opel Corsa


1.290.000 TL

