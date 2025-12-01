Türkiye’nin en uzun yaşayan 5 şehri belli oldu! Ne Karadeniz ne Ege... Zirvede sürpriz bir şehir var

Güncel nüfus tablosu paylaşıldı





Kurum, 1 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye nüfusunun 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştığını duyurdu. Büyükşehirlerden kırsal alanlara kadar tüm illere ilişkin güncel nüfus verileri de açıklandı.





Öte yandan kısa süre önce tamamlanan ve 81 ilin yaşam süresi ortalamalarını karşılaştıran kapsamlı araştırma, Türkiye’nin uzun ömür coğrafyasına dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bu sonuçlara göre bazı şehirler, yaşam süresi bakımından ülke ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıkarak dikkatleri üzerine topladı.



