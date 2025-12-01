Türkiye’nin en uzun yaşayan 5 şehri belli oldu! Ne Karadeniz ne Ege... Zirvede sürpriz bir şehir var

TÜİK’in güncel verileri Türkiye’nin en uzun ömürlü illerini gözler önüne serdi. Veriler doğuşta beklenen yaşam süresinin yükseldiğini ve uzun ömür haritasının yeniden şekillendiğini ortaya koydu. Ortalama ömrün 78,3 yıla çıkması dikkat çekerken, 81 il arasında yapılan kapsamlı karşılaştırma; doğal yaşam koşulları, düşük stres seviyesi, temiz çevre ve beslenme alışkanlıklarının yaşam süresini belirgin şekilde etkilediğini gösterdi. Yeni açıklanan nüfus verileri ise ülkenin demografik yapısındaki değişimi gözler önüne seriyor.
Teknolojinin hızla ilerlemesi, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması ve yaşam standartlarının yükselmesi, dünya genelinde insan ömrünü uzatırken; yoğun şehir hayatı, stres, zararlı alışkanlıklar ve beklenmedik kazalar bu tabloyu tersine çevirebiliyor. Buna rağmen Türkiye’de bazı şehirler, sahip oldukları doğal koşullar ve yaşam kültürüyle uzun ömrün adresi hâline geliyor.
Türkiye’nin en uzun yaşayan illeri belli oldu
TÜİK’in güncel verileriyle hazırlanan çalışma, ülkenin “en uzun ömür haritasını” ortaya koydu. Doğumdan itibaren kişinin mevcut ölüm riskleri altında yaşayacağı ortalama süre anlamına gelen doğuşta beklenen yaşam süresi, 2021-2023 döneminde 77,3 yıl iken 2022-2024 döneminde yükseliş gösterdi.
Zirvede şaşırtan şehir
Kadın ve erkek yaşam beklentilerinin ayrı ayrı değerlendirildiği listede birinci sıraya yerleşen il Tunceli oldu. Sessiz yaşam ritmi, temiz hava, doğal beslenme alışkanlıkları ve düşük stres seviyesi sayesinde kent, Türkiye’nin en uzun ömürlü nüfusuna ev sahipliği yapıyor.
Türkiye ortalaması yükseldi
TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde yaşam beklentisi 78,3 yıla çıktı. Bu artış, nüfusun genel sağlık koşullarındaki iyileşmeye işaret ediyor.
Güncel nüfus tablosu paylaşıldı
Kurum, 1 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye nüfusunun 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştığını duyurdu. Büyükşehirlerden kırsal alanlara kadar tüm illere ilişkin güncel nüfus verileri de açıklandı.
Öte yandan kısa süre önce tamamlanan ve 81 ilin yaşam süresi ortalamalarını karşılaştıran kapsamlı araştırma, Türkiye’nin uzun ömür coğrafyasına dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Bu sonuçlara göre bazı şehirler, yaşam süresi bakımından ülke ortalamasının belirgin şekilde üzerine çıkarak dikkatleri üzerine topladı.
İzmir – Kadın: 85.1, Erkek: 78.8, Ortalama: 82.0
Çanakkale – Kadın: 85.0, Erkek: 78.8, Ortalama: 81.9
Eskişehir – Kadın: 84.8, Erkek: 78.4, Ortalama: 81.6
Tunceli – Kadın: 84.7, Erkek: 78.5, Ortalama: 81.6
Aydın – Kadın: 84.5, Erkek: 78.2, Ortalama: 81.3
Muğla – Kadın: 85.5, Erkek: 79.3, Ortalama: 81.2
Sinop – Kadın: 84.4, Erkek: 78.2, Ortalama: 81.2
Balıkesir – Kadın: 84.1, Erkek: 78.0, Ortalama: 81.0
Edirne – Kadın: 84.2, Erkek: 78.0, Ortalama: 81.0
Isparta – Kadın: 84.0, Erkek: 78.0, Ortalama: 81.0
Kırklareli – Kadın: 84.0, Erkek: 77.9, Ortalama: 81.0
Yalova – Kadın: 84.0, Erkek: 77.8, Ortalama: 81.0
İstanbul – Kadın: 84.3, Erkek: 77.6, Ortalama: 80.9
Ordu – Kadın: 84.1, Erkek: 77.7, Ortalama: 80.9
Antalya – Kadın: 84.0, Erkek: 77.6, Ortalama: 80.8
Samsun – Kadın: 83.7, Erkek: 77.5, Ortalama: 80.6
Denizli – Kadın: 83.7, Erkek: 77.4, Ortalama: 80.5
Kastamonu – Kadın: 83.7, Erkek: 77.4, Ortalama: 80.5
Bursa – Kadın: 83.5, Erkek: 77.5, Ortalama: 80.4
Trabzon – Kadın: 83.5, Erkek: 77.4, Ortalama: 80.4
Bolu – Kadın: 83.4, Erkek: 77.3, Ortalama: 80.3
Giresun – Kadın: 83.3, Erkek: 77.2, Ortalama: 80.2
Ankara – Kadın: 83.2, Erkek: 77.1, Ortalama: 80.1
Manisa – Kadın: 83.2, Erkek: 77.0, Ortalama: 80.1
Tekirdağ – Kadın: 83.2, Erkek: 77.0, Ortalama: 80.0
Kocaeli – Kadın: 83.0, Erkek: 77.0, Ortalama: 80.0
Mersin – Kadın: 83.0, Erkek: 76.8, Ortalama: 79.9
Sakarya – Kadın: 83.0, Erkek: 76.8, Ortalama: 79.9
Uşak – Kadın: 83.0, Erkek: 76.9, Ortalama: 79.9
Rize – Kadın: 82.8, Erkek: 76.7, Ortalama: 79.7
Karabük – Kadın: 82.4, Erkek: 76.3, Ortalama: 79.3
Tokat – Kadın: 82.4, Erkek: 76.2, Ortalama: 79.3
Bartın – Kadın: 82.5, Erkek: 76.2, Ortalama: 79.3
Kırşehir – Kadın: 82.3, Erkek: 76.1, Ortalama: 79.2
Niğde – Kadın: 82.2, Erkek: 76.1, Ortalama: 79.1
Sivas – Kadın: 82.1, Erkek: 75.9, Ortalama: 79.0
Kayseri – Kadın: 82.1, Erkek: 76.0, Ortalama: 79.0
Gümüşhane – Kadın: 82.0, Erkek: 76.0, Ortalama: 79.0
Zonguldak – Kadın: 82.0, Erkek: 75.8, Ortalama: 78.9
Artvin – Kadın: 82.0, Erkek: 75.8, Ortalama: 78.9
Çorum – Kadın: 82.0, Erkek: 75.8, Ortalama: 78.9
Konya – Kadın: 82.0, Erkek: 75.8, Ortalama: 78.9
Nevşehir – Kadın: 82.0, Erkek: 75.8, Ortalama: 78.9
Karaman – Kadın: 81.7, Erkek: 75.6, Ortalama: 78.6
Amasya – Kadın: 81.6, Erkek: 75.4, Ortalama: 78.5
Yozgat – Kadın: 81.6, Erkek: 75.4, Ortalama: 78.5
Kırıkkale – Kadın: 81.6, Erkek: 75.2, Ortalama: 78.4
Malatya – Kadın: 81.5, Erkek: 75.3, Ortalama: 78.4
Düzce – Kadın: 81.4, Erkek: 75.3, Ortalama: 78.3
Elazığ – Kadın: 81.5, Erkek: 75.1, Ortalama: 78.3
Erzincan – Kadın: 81.3, Erkek: 75.0, Ortalama: 78.2
Afyonkarahisar – Kadın: 81.1, Erkek: 75.0, Ortalama: 78.1
Aksaray – Kadın: 81.0, Erkek: 75.2, Ortalama: 78.1
Bayburt – Kadın: 81.0, Erkek: 75.1, Ortalama: 78.0
Adana – Kadın: 80.8, Erkek: 74.6, Ortalama: 77.7
Osmaniye – Kadın: 80.7, Erkek: 74.6, Ortalama: 77.6
Hatay – Kadın: 80.6, Erkek: 74.7, Ortalama: 77.6
Ardahan – Kadın: 80.3, Erkek: 74.4, Ortalama: 77.3
Adıyaman – Kadın: 80.2, Erkek: 74.0, Ortalama: 77.1
Erzurum – Kadın: 80.2, Erkek: 74.0, Ortalama: 77.0
Gaziantep – Kadın: 80.0, Erkek: 74.1, Ortalama: 77.0
Kilis – Kadın: 80.0, Erkek: 74.0, Ortalama: 77.0
Bingöl – Kadın: 79.7, Erkek: 73.8, Ortalama: 76.7
Kars – Kadın: 79.8, Erkek: 73.6, Ortalama: 76.6
Mardin – Kadın: 79.6, Erkek: 73.5, Ortalama: 76.5
Iğdır – Kadın: 79.4, Erkek: 73.5, Ortalama: 76.4
Ağrı – Kadın: 79.4, Erkek: 73.2, Ortalama: 76.3
Diyarbakır – Kadın: 79.5, Erkek: 73.2, Ortalama: 76.3
Batman – Kadın: 79.1, Erkek: 73.4, Ortalama: 76.2
Bitlis – Kadın: 79.0, Erkek: 73.3, Ortalama: 76.1
Siirt – Kadın: 79.2, Erkek: 73.0, Ortalama: 76.1
Şanlıurfa – Kadın: 79.0, Erkek: 72.8, Ortalama: 75.9
Muş – Kadın: 78.8, Erkek: 72.9, Ortalama: 75.8
Van – Kadın: 78.7, Erkek: 72.6, Ortalama: 75.6
Hakkâri – Kadın: 78.5, Erkek: 72.6, Ortalama: 75.5
Şırnak – Kadın: 78.5, Erkek: 72.4, Ortalama: 75.4