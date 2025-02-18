Ünlü doktor evdeki 3 eşyayı işaret etti: Hemen çöpe atın zehir saçıyor

2) Çizik ve yanmış tavalar

Her evde bulunan sadece bir veya iki değil, birçok çizik olan en azından bir tane yapışmaz tava vardır. Bu çizik tavalar üreme sağlığı sorunlarıyla ilişkilendirilen perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFA'lar) salabilir.