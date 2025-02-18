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Ünlü doktor evdeki 3 eşyayı işaret etti: Hemen çöpe atın zehir saçıyor

Ünlü doktor evdeki 3 eşyayı işaret etti: Hemen çöpe atın zehir saçıyor

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:5918/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Harvard Üniversitesi’nden Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, son yaptığı paylaşımda evde sıkça bulunan ancak sağlık için tehlikeli olabilecek 3 ürünü açıkladı. Sosyal medyada viral olan Dr. Sethi, bu eşyalara çoğu kişinin sahip olduğunu belirterek, "Direkt çöpe atabilirsiniz" uyarısında bulundu.

Evlerimizde sıkça karşılaştığımız bazı eşyalar, görünüşte masum olsa da sağlık için oldukça tehlikeli.

Harvard Üniversitesi'nden Dr. Saurabh Sethi, günlük yaşamda sıkça kullandığımız 3 eşyaya dikkat çekti. 

İşte, Dr. Saurabh Sethi'nin "Zehir saçıyor" dediği 3 eşya...

1) Kokulu mumlar

Dr. Saurabh Sethi, bu mumların çoğunun hormon seviyesini değiştirebilen ftalatlardan yapıldığını söylüyor.

Bu, uzun vadede özellikle üreme sistemi için çeşitli sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, soya ve balmumu gibi doğal malzemelerden yapılmış kokusuz mumları tercih etmenizi öneriyor.

2) Çizik ve yanmış tavalar

Her evde bulunan sadece bir veya iki değil, birçok çizik olan en azından bir tane yapışmaz tava vardır. Bu çizik tavalar üreme sağlığı sorunlarıyla ilişkilendirilen perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler (PFA'lar) salabilir.

Dr. Sethi, yıpranmış yapışmaz tavaları paslanmaz çelik veya dökme demir pişirme kapları gibi daha güvenli seçeneklerle değiştirmenizi öneriyor.

3) Plastik kesme tahtaları

Plastik kesme tahtalarındaki kesikler mikroplastikler, yiyecekleri kirletebilen ve potansiyel olarak insan vücuduna girebilen ve uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilen küçük parçacıklar salmasına neden olabilir.

Dr. Sethi bunun yerine ahşap veya cam kesme tahtalarına geçmeyi öneriyor. Ahşap tahtalar toksik değildir ve zararlı maddeler salmaz, ancak dikkatli bir bakım gerektirir.

#Sosyal medya
#sağlık
#Kesme Tahtası

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