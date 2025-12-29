Yeni Şafak
Ünlü oyuncunun kafasına kapı düştü: Sahnede yaşanan olay herkesi dehşete düşürdü

09:3629/12/2025, Pazartesi
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, başrolünde yer aldığı "Sil Baştan" adlı tiyatro oyunu sırasında sahnede talihsiz bir kaza geçirdi. Oyun sırasında dekor parçası olarak kullanılan bir kapı, aniden devrilerek ünlü oyuncunun başına düştü. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncu, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Başrolünde yer aldığı "Sil Baştan" adlı tiyatro oyunu sırasında, ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kafasına dekor kapısı düştü.


Sahnede yaşanan olay salonda kısa süreli endişeye neden olurken Aslı Bekiroğlu, oyunu yarıda bırakmadı ve rolünü tamamlamayı tercih etti.


Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncu, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.


Oyuncunun MR çekimi için kontrole alındığı, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda moralinin yerinde olduğunu belirterek, "İyiyim, iyi olacağım." ifadelerine yer verdi.

