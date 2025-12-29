Ünlü oyuncunun kafasına kapı düştü: Sahnede yaşanan olay herkesi dehşete düşürdü

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, başrolünde yer aldığı "Sil Baştan" adlı tiyatro oyunu sırasında sahnede talihsiz bir kaza geçirdi. Oyun sırasında dekor parçası olarak kullanılan bir kapı, aniden devrilerek ünlü oyuncunun başına düştü. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncu, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

1 /5 Başrolünde yer aldığı "Sil Baştan" adlı tiyatro oyunu sırasında, ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kafasına dekor kapısı düştü.



2 /5 Sahnede yaşanan olay salonda kısa süreli endişeye neden olurken Aslı Bekiroğlu, oyunu yarıda bırakmadı ve rolünü tamamlamayı tercih etti.



3 /5 Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan oyuncu, daha sonra tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.



4 /5 Oyuncunun MR çekimi için kontrole alındığı, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.