Filiz Küçüktepe kimdir?

Türk sinema ve televizyon dünyasında önemli bir yere sahip olan Filiz Küçüktepe, oyunculuk kariyeri boyunca birçok unutulmaz projede yer almıştır. 19 Aralık 1949'da İstanbul'da doğan sanatçı, genç yaşta tiyatro ve sinema dünyasına adım atarak yetenekleriyle büyük beğeni kazanmıştır. Sanat yaşamına 1965 yılında tiyatro ile başlayan Küçüktepe, ilerleyen yıllarda sinema ve televizyona yönelmiş, özellikle 1980'ler ve 1990'lar boyunca dikkat çeken projelerde rol almıştır. Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur. Sanat hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçiren Küçüktepe, burada birçok dizi ve sinema filminde yer almıştır.