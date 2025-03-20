Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Bizimkiler dizisinde Hacer karakterini oynayan usta oyuncu Filiz Küçüktepe, hayatını kaybetti. 75 yaşındaki ünlü oyuncunun beyne pıhtı atması sonucu bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
Bizimkiler dizisinde Hacer karakterini oynayan utsa oyuncu Filiz Küçüktepe, 1989-2002 yılları arasında ekranlarda izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.
Beyne pıhtı atması nedeni ile hastaneye kaldırılan ve konuşma yetisini kaybeden ünlü oyuncu, uzun süredir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Filiz Küçüktepe'den acı haber geldi.
Züğürt Ağa, Sarı Mercedes, Uğurlugiler gibi önemli yapımlarda rol alan Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Filiz Küçüktepe'nin cenaze töreni, 21 Mart (Yarın), öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurtköy'deki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda gerçekleşecek.
Filiz Küçüktepe kimdir?
Türk sinema ve televizyon dünyasında önemli bir yere sahip olan Filiz Küçüktepe, oyunculuk kariyeri boyunca birçok unutulmaz projede yer almıştır. 19 Aralık 1949'da İstanbul'da doğan sanatçı, genç yaşta tiyatro ve sinema dünyasına adım atarak yetenekleriyle büyük beğeni kazanmıştır. Sanat yaşamına 1965 yılında tiyatro ile başlayan Küçüktepe, ilerleyen yıllarda sinema ve televizyona yönelmiş, özellikle 1980'ler ve 1990'lar boyunca dikkat çeken projelerde rol almıştır. Başarılı oyuncu İstanbul doğumludur. Sanat hayatının büyük bir kısmını İstanbul’da geçiren Küçüktepe, burada birçok dizi ve sinema filminde yer almıştır.