Usta oyuncu Seda Yıldız Gönül Dağı ailesine katıldı

Gönül Dağı’na “Karınca Baba” karakteriyle katılan ünlü sanatçı Seda Yıldız, kendisine teklif geldiğinde çok mutlu olduğunu ve diziyi her hafta büyük bir ilgiyle seyrettiğini belirterek “Gerçekten benim için de bir sürpriz oldu. Çok severek izlediğim bir diziydi ve çok sevindim bu teklife” dedi.





Yıldız, Gönül Dağı'nın sıcak ve samimi atmosferine katılmaktan onur duyduğunu ifade ediyor. "Karınca Baba", bozkırın ortasında iyilik arayan, bulduğu basit ama değerli şeyleri ihtiyaç sahiplerine taşıyan, hayatın kıymetini bilen bilge bir figür olarak Gedelli’nin hikayesine derinlik katacak. Yıldız, izleyicinin bu yeni karakterle kuracağı bağı sabırsızlıkla bekliyor.