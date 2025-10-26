Usta oyuncu Seda Yıldız Gönül Dağı ailesine katıldı

Altı sezondur izleyicileri ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisine usta bir isim daha katıldı. Seda Yıldız, dizide “Karınca Baba” karakteriyle seyircilerin karşısına çıkacak. Yeni karakterin gizemli ve merak uyandıran hikayesi, Gedelli’de izleyiciyi sürprizlerle dolu bir yolculuğa davet ediyor.
Usta oyuncu Seda Yıldız, Gönül Dağı oyuncuları arasında katıldı. Gönül Dağı ailesine katılan usta sanatçı Seda Yıldız, canlandıracağı "Karınca Baba" karakteriyle şimdiden merak uyandırdı. Karınca kararınca yaşamayı ilke edinmiş, her adımında iyilik dağıtan, elindeki heybesi ağırlaştıkça gönlündeki yükü hafifleyen bu divane, geçmişindeki yükleri insanlara yardım ederek hafifletiyor. Ünlü sanatçı, kendisine gelen tekliften duyduğu mutluluğu ve karakterin gizemini anlattığı röportajında, seyircilerin "Karınca Baba"yı çok seveceğine inandığını belirtti.
"Çok severek izlediğim bir diziydi ve çok sevindim bu teklife."
Gönül Dağı’na “Karınca Baba” karakteriyle katılan ünlü sanatçı Seda Yıldız, kendisine teklif geldiğinde çok mutlu olduğunu ve diziyi her hafta büyük bir ilgiyle seyrettiğini belirterek “Gerçekten benim için de bir sürpriz oldu. Çok severek izlediğim bir diziydi ve çok sevindim bu teklife” dedi.
Yıldız, Gönül Dağı'nın sıcak ve samimi atmosferine katılmaktan onur duyduğunu ifade ediyor. "Karınca Baba", bozkırın ortasında iyilik arayan, bulduğu basit ama değerli şeyleri ihtiyaç sahiplerine taşıyan, hayatın kıymetini bilen bilge bir figür olarak Gedelli’nin hikayesine derinlik katacak. Yıldız, izleyicinin bu yeni karakterle kuracağı bağı sabırsızlıkla bekliyor.
“Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi çok önemli…”
“Karınca Baba” karakterinin gerçekten çok ilginç ve gizemli bir karakter olduğunu vurgulayan Seda Yıldız şunları söyledi:
“Karınca Baba, adı gibi sürekli hareket halinde ve sürekli bir yerlerden bir şeyler bulup gerekli ve ihtiyaç olan yerlere taşıyan, onlara bu ihtiyaçları ulaştırmakla kendisini görevlendirmiş bir kişi…Onun için ‘Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi’ çok önemli. Seyircilerin Karınca Baba’yı çok seveceğine inanıyorum…”
"Karınca Baba’ya Gönül Dağı’nda yeni maceralara yolculuk yapacağız…"
Gönül Dağı’nda dizinin sevilen oyuncuları Yavuz Sepetçi, Şebnem Dilligil ve Hüseyin Sevimli ile tiyatro ve dizilerde birlikte rol aldığını kaydeden Seda Yıldız, “Ailelerin ilgiyle izlediği Gönül Dağı’nın bu yeni ferdiyle sürprizlerle dolu maceralara yolculuk yapacağız. Seyircilerimizi de bu güzel hikayelere tanıklık etmeye bekliyoruz” dedi.