Usta şeflerden sakala çarpan çorbası tavsiyesi: "Acıktırmaz, susatmaz"

Amasya’nın meşhur sakala çarpan çorbası, Ramazan aylarında sofraların aranan yemekleri arasında bulunuyor. Usta şefler ile restoran işletmecileri, tok tutucu özelliğiyle acıktırmayıp susatmayan bu çorbayı tavsiye ediyor.
Yapımında mercimek, erişte, un, tereyağı, tuz ve çeşitli baharatların kullanıldığı sakala çarpan çorbası, yaklaşık 30 dakikalık sürede usta ellerde hazırlanıp sunulabiliyor. Kullanılan malzemelerin gayet ekonomik olduğunu anlatan usta şef İsmail Keskin, "Çorbamızın özelliği eriştesinin uzun olması dolayısıyla kaşıkla içerken sakala çarpmasıdır. Amasya’mıza özgü bu çorbayı yıllardır yapıyorum. Severek tüketiliyor" dedi.
Çorbaların onlarca çeşidiyle Türk mutfak kültürünün önemli bir unsuru olduğunu anlatan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün, "Sakala çarpan çorbası besin değeri ile tokluk hissi oluşturduğu için iftar ve sahur vakitlerinde tüketiliyor. Özellikle sahurda yenmesini tavsiye ediyorum. Gün içinde acıktırmaması ve su ihtiyacı hissi vermemesi gibi özelliği var" diye konuştu.
Coğrafi işaret alınması için başvurusu yapılan bu çorbanın hazırlanışını ninesinden öğrendiğini anlatan şef Aliye Öksüz ise geleneksel lezzeti sofralarından eksik etmemeye özen gösterdiklerini söyledi.