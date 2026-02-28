Usta şeflerden sakala çarpan çorbası tavsiyesi: "Acıktırmaz, susatmaz"

Çorbaların onlarca çeşidiyle Türk mutfak kültürünün önemli bir unsuru olduğunu anlatan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün, "Sakala çarpan çorbası besin değeri ile tokluk hissi oluşturduğu için iftar ve sahur vakitlerinde tüketiliyor. Özellikle sahurda yenmesini tavsiye ediyorum. Gün içinde acıktırmaması ve su ihtiyacı hissi vermemesi gibi özelliği var" diye konuştu.



