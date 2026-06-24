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Yapay zeka YKS'ye girdi: İşte en başarısız olduğu sorular

Yapay zeka YKS'ye girdi: İşte en başarısız olduğu sorular

10:5524/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
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Sosyal medyada “akademiklink” kullanıcı adıyla tanınan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekaya YKS sınavının sorularını yükledi ve yanıtlamasını istedi. İşte yapay zekanın YKS sonucu...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 21 Haziran'da Yabancı Dil Testi (YDT) oturumuyla birlikte sona erdi. Temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları aynı gün ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.



Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (2026-YKS) sorularını yapay zekaya yükledi.

Claude'un bu konuda “oldukça nazlı” olduğunu ve geç yanıt verdiğini belirten Özkara, Gemini'yle ilgili sonuçları ise şöyle paylaştı:



"TYT Türkçe: Bir yanlış


Sosyal Bilgiler: Bir yanlış

 

Matematik: Beş yanlış


Fen: Yanlış yok 


AYT Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal ve Matematik: Sıfır yanlış


AYT Fen: Dört yanlış."

#yks
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